Prochaine étape ? Les tribunaux !

. Ecarté de façon unilatérale le 1er juillet, l'équipementier hausse le ton. Dans un courrier adressé au président de la Fécafoot, Samuel Eto'o,, assure que son entreprise a honoré tous ses engagements depuis plus de trois ans que durait le partenariat et(le ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi est en copie de ladite lettre, ndlr) de « tenter de s'engager à moindres frais avec un équipementier concurrent à quelques mois de la Coupe du monde ».La prochaine étape ? Elle est claire dans l'esprit de l'équipementier français : des. « Nous souhaitons donc, une dernière fois, vous inviter, Monsieur le Président à revoir votre position, afin de nous permettre de poursuivre sereinement la préparation des commandes de repliquas d’ores et déjà engagée pour votre Fédération. A défaut,, ce qui malheureusement aura des conséquences importantes pour la Fécafoot », écrit Beausire, avant de conclure sur une « ultime main tendue ». Pas certain toutefois que Samuel Eto'o et les instances camerounaises la saisissent.