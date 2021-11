La qualification pour l’Algérie, les regrets pour le Burkina Faso / Éliminatoires CM 2022

Tout un peuple respire. Malmenée toute la rencontre par une superbe équipe du Burkina Faso, l'Algérie a sauvé le point du match nul (2-2) qui la qualifie pour les barrages de la Coupe du monde 2022. Après une entame hésitante, les Fennecs plaçaient la première banderille par Slimani (18e). Bien dans le match, les Étalons répliquaient immédiatement, et Tapsoba sollicitait Mbolhi (19e). Très en jambes, Belaïli allait une nouvelle fois servir de détonateur. Sur un coup franc rapidement joué par Bennacer dans le dos de Kaboré, l'ailier s'engouffrait et centrait en direction de Bounedjah, qui laissait pour Mahrez. La star de la sélection marquait sans coup férir (22e, 1-0).

Le coup de patte de Sangaré

Le Burkina Faso n'avait plus le choix. Les hommes de Kamou Malo redoublaient d'efforts et se projetaiennt en nombre en zone offensive. Au terme d'une action collective, Gustavo Sangaré poussait Mbolhi à la parade (28e). Plaisante, la partie voyait le ballon courir d'un but à l'autre. Une fois n'est pas coutume, Mahrez, idéalement décalé par Bennacer, faisait le mauvais choix en tentant de servir Bounedjah au lieu de frapper (30e), puis frappait au ras du poteau de Koffi (32e). Très remuant, Gustavo Sangaré se faisait menaçant. D'une superbe ouverture de l'extérieur du pied, le joueur de Quevilly-Rouen envoyait au but Zakaria Sanogo, qui trompait Mbolhi malgré le retour de Mandi (37e).

Feghouli, entrée gagnante

A la pause, Djamel Belmadi choisissait de renforcer son milieu de terrain en lançant Feghouli à la place de Bounedjah. Mais la fébrilité gagnait les rangs algériens. Incapables de mener à bien la moindre action offensive, les Algériens tremblaient à chaque perte de balle, et elles étaient inhabituellement nombreuses. Jusqu'à cette récupération haute sur le côté gauche, et ce ballon transmis à Youcef Belaïli. Le moteur de l'équipe perçait et servait en retrait Feghouli, qui ne laissait pas passer l'occasion de redonner l'avantage à son équipe (68e, 2-1).

Une fin de match suffocante

La sérénité n'était pas pour autant de retour, et un hors-jeu était sifflé alors que Benayada semblait avoir balancé Sanogo dans la surface (73e). Sans frais, l'avertissement n'était pas entendu par les hôtes. Quand Benlamri accrochait Sanogo, rien ne pouvait sauver l'Algérie d'un penalty. Issoufou Dayo exécutait la sentence (82e, 2-2). Disputées sous une pluie battante, les dernières minutes étaient suffocantes, mais le score en restait là. L'Algérie enchaîne un 33e match sans défaite et peut toujours rêver du Qatar. Quant au Burkina Faso, auteur d'un match énorme malgré les nombreuses absences, il a de quoi nourrir de sacrés regrets. Comme en 2013 sur la même pelouse.

Les onzes de départ :

Le XI entrant de l'Algérie qui va affronter le Burkina Faso dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.





Burkina Faso : Koffi - I.Kaboré, Dayo, E.Tapsoba, Yago - Guira, Blati Touré - Bayala, G.Sangaré, Z.Sanogo - Dj.Ouattara.