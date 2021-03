La Pologne espère encore la libération de Lewandowski

Même si l'Allemagne n'est pas dans le groupe de la Pologne pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, c'est à Munich que pourrait se décider la qualification ou non des Biało-czerwoni au prochain Mondial. En raison du Covid-19 et des mesures sanitaires prises aux quatre coins de la planète, la FIFA a décidé de ne pas obliger les clubs à libérer les joueurs retenus pour la fenêtre internationale du mois de mars. Une décision qui a fait jaser, notamment quand la France a décidé dans un premier temps de retenir tous les internationaux de Ligue 1 convoqués pour des matchs prévus en dehors de l'espace européen. En Europe, plusieurs clubs ont néanmoins décidé de limiter les déplacements de certains internationaux.

Parmi eux, le Bayern Munich qui compte empêcher Robert Lewandowski de se rendre en Angleterre pour un match capital dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. En Bavière, un déplacement au Royaume-Uni est synonyme de quatorzaine. L'attaquant polonais pourrait alors manquer le choc face au RB Leipzig mais aussi le quart de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG. Un risque que le leader de la Bundesliga ne veut pas prendre. Et qui peut changer la destinée de la sélection polonaise.



« Je ne m'en mêle pas »

L'équipe nationale qui est désormais entraînée par Paulo Sousa est le principal rival de l'Angleterre dans le groupe I des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Mais elle est aussi grandement dépendante de Robert Lewandowski. Le natif de Varsovie est le capitaine mais aussi le meilleur buteur de son équipe nationale. Son absence pourrait donc coûter très cher dans la course au Mondial 2022. Dans la zone Europe, seule la première place de chaque groupe est directement qualificative pour la phase finale prévue au Qatar l'an prochain. Pour éviter de passer par de périlleux barrages, la Pologne serait bien inspirée de ramener un résultat de Wembley le 31 mars.

C'est donc une finale avant l'heure que Robert Lewandowski pourrait manquer. Malgré l'importance de ce rendez-vous, celui qui est apte pour les matchs face à la Hongrie et Andorre n'est pas trop alarmé par la situation. « J'ai vu que ce sujet provoquait beaucoup de confusion, mais je ne m'en mêle pas parce que c'est le troisième match et qu'il y en a deux très importants avant. J'ai confiance en ma participation au match en Angleterre donc ça ne me dérange pas » a expliqué le vainqueur du trophée The Best de meilleur joueur de l'année 2020 en conférence de presse ce lundi. Si jusque-là, il ne semble pas trop perturbé par sa situation, la fédération polonaise doit être bien plus concernée par cette problématique. La qualification pour la prochaine Coupe du Monde va peut-être se jouer au téléphone dans les jours qui viennent.