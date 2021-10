La Guinée-Bissau menace de ne pas jouer

La rencontre Maroc - Guinée-Bissau se jouera-t-elle ce mercredi à Rabat ? Alors que le coup d'envoi est supposé être donné dans la soirée, l'heure est aux menaces du côté bissau-guinéen après les événements de la nuit, et l'intoxication alimentaire subie selon leurs dires par les Djurtus et leur staff.

« Dans ces conditions, je n’enverrai pas les joueurs sur le terrain, ce serait un acte criminel de ma part », a prévenu le président de la Fédération bissau-guinéenne de football, Carlos Teixeira, cité par le média Sapo. Au risque d'une défaite pas forfait si le match n'est pas au préalable reporté officiellement ?

Déjà un report dans ce groupe

« Quinze minutes après être sortis de table, des joueurs et des membres du staff ont senti des douleurs au ventre, certains ont eu la diarrhée, nous avons été acheminés à l’hôpital que nous avons quitté au petit matin ce mercredi (vers 5h45 heure locale) », a de son côté raconté le sélectionneur Baciro Candé à l'Agence de presse sénégalaise (APS). D'autres sources, côté marocain celles-là, faisaient état de seulement six joueurs bissau-guinéens victimes de diarrhée et de vomissements.

Cette rencontre peut-elle se jouer dans ces conditions ? La Confédération africaine de football ne devrait pas tarder à se prononcer sur sa tenue. Le mois dernier, toujours dans ce groupe I, le match Guinée-Maroc avait été reporté en raison du coup d'Etat alors en cours à Conakry. La rencontre est programmée le 12 octobre.