La Belgique : La dernière chance de la génération dorée

Nous y sommes presque. Après plus de quatre ans d’attente, le Mondial va enfin ouvrir ses portes avec cette édition 2022 au Qatar. Cet hiver, 32 nations participeront au tournoi pour conquérir la planète, comme l’a fait l’Equipe de France en 2018.



Parmi ces nations, la Belgique est l’un des favoris à la victoire finale. Toujours très bien placés au classement FIFA et irréprochables lors des matchs de qualification, les Diables Rouges courent toujours derrière leur premier titre international après un échec aux portes de la finale en 2018. La bonne année en 2022 ? En tout cas, ce sera la dernière chance pour la génération dorée !

La qualification : Un parcours presque parfait, comme d’habitude

Comme à chaque phase de qualification à un tournoi international, la Belgique a une nouvelle fois été intraitable lors des tours de la zone Europe. Si l’interrogation au sujet de cette sélection réside plutôt dans sa capacité à se transcender face à un géant lors d’un match à élimination directe d’un tournoi international, les Diables Rouges ont tout de même été irréprochables en 2021/2022. Dans le groupe E, la Belgique a fait honneur à son statut de favori, et l’a même rendu encore plus légitime. Terminant première de son groupe avec 6 victoires et 2 nuls en 8 journées, la sélection demi-finaliste du dernier Mondial aura été stupéfiante offensivement. Elle qui a marqué 25 buts, soit plus de trois par matchs, a infligé de sérieuses corrections à ses opposants à l’image du 8-0 face à la Bielorussie, ou le 3-0 face à la Répbulique Tchèque. Mieux encore, les Diables Rouges ont inscrit le plus de buts dans une poule comprenant seulement cinq équipes lors de ces qualifications à la Coupe du Monde. De quoi envoyer un message à toute la planète, la Belgique répondra bel et bien présent au Qatar, et aura un objectif très élevé cet hiver.

L’équipe : La dernière chance d’une génération dorée





Les joueurs belges ont pris le pouvoir dans les plus grands clubs d’Europe depuis une dizaine d’année maintenant. Comment ne pas évoquer Kévin de Bruyne ? Leader incontesté de la Belgique, le milieu de terrain est capable de joueur meneur de jeu, relayeur, milieu défensif, voire faux numéro 9 comme il le fait si souvent avec Pep Guardiola. L’activité de KDB à Manchester City, et son pied droit fabuleux l’ont emmené jusqu’au podium du Ballon d’Or cette année, et au titre de joueur de l’année en Premier League 2022. Cette saison encore, le Skyblue est dans une forme olympique et enchaine les superbes copies avec son club en Angleterre. Un atout de taille pour la Belgique, qui misera sur un excellent De Bruyne cet hiver pour remplir ses objectifs. L’ancien de Wolfsburg sera également bien accompagné cet hiver. Autour de lui, le Cityzen pourra compter sur un Eden Hazard qui, malgré un temps de jeu limité et des prestations franchement décevantes depuis son arrivée au Real Madrid, se transcende à chaque trêve internationale pour représenter au mieux son pays. En pointe, le doute plane toujours quant à la présence de Romelu Lukaku (Inter Milan), le meilleur buteur de l’histoire de la sélection. Blessé peu avant le voyage au Qatar, le massif attaquant est en pleine phase de rééducation.



Cela dit, si l’interrogation reste vive offensivement, Roberto Martinez peut souffler en défense, lui qui a à disposition le meilleur gardien de la planète foot actuelle en la personne de Thibault Courtois (Real Madrid). Récemment récompensé du prix Lev Yashin 2022, le portier reste sur une saison 2021-2022 exceptionnelle lors de laquelle il a grandement contribué au succès de la Maison Blanche. De plus, la Belgique reste un vivier pertinent de talent en tout genre, et ça, la Premier League l’a bien compris. Les fans du championnat anglais auront donc l’occasion de voir Youri Tielemans (Leicester), Léandro Trossard (Brighton) ou encore Amadou Onana (Everton).

Le groupe : Attention au(x) piège(s) !





Cet hiver, la Belgique espèrera bien aller au bout au vu de son effectif de grande classe et de ses éditions précédentes achevées trop prématurément. Cela dit, il faudra d’abord sortir du groupe F pour l’équipe de Roberto Martinez, une mission qui s’annonce réalisable, mais loin d’être aisée ! Le 23 novembre, les « Diables Rouges » entreront enfin dans la compétition, à l’occasion d’un premier match piège face au Canada, nation qui est montée en puissance lors des qualifications. Quatre jours plus tard, les Belges défieront une autre sélection intéressante, le Maroc (27 novembre), qui reste sur un quart de finale à la CAN 2022. Enfin, les Belges concluront leur phase de poule face au finaliste du dernier Mondial, la Croatie (01/12). Un groupe particulièrement relevé, qui représente un défi de taille à une sélection Belge qui ne manque pas d’ambition cet hiver, et qui compte bien aller au bout de ces sept matchs à venir.