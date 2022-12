L1, L2 : la saison 2024/2025 va être repoussée !

Mauvaise nouvelle pour tous les fans de Ligue 1 et Ligue 2 en vue de la saison 2024/2025. Ainsi, alors que la Coupe du monde touche doucement mais sûrement à sa fin avec la demi-finale entre la France et le Maroc au programme ce soir, avant une finale dimanche où l'Argentine sera présente, la Ligue 1 et la Ligue 2 sont venus se rappeler au bon souvenir des supporters. Mais cela n'a pas été pour une nouvelle positive puisqu'on a appris hier que le début de saison 2024/2025 pour les deux championnats allait être repoussé. La cause étant la tenue des Jeux Olympiques de Paris en juillet et août 2024 qui vont repousser le début du championnat de première mais aussi de deuxième division.

Un début de saison repoussé

Mardi soir, le ministère de la Culture a annoncé, dans un communiqué, que la saison 2024/2025 sera repoussée en Ligue 1 et en Ligue 2 en raison de la tenue des Jeux Olympiques de Paris.