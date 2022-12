James Milner raconte la fois où il a failli être kidnappé au Brésil en 2014

L’anecdote n’avait jamais été dévoilée jusqu’ici. Et pourtant, elle est impressionnante. À l’occasion d’une émission réalisée par Amazon Prime Video et présentée par l’ancien gardien international anglais Ben Foster, James Milner s’est livré sur un événement qui lui est arrivé en pleine Coupe du Monde 2014 au Brésil. Le milieu de terrain, désormais retraité international, a failli être kidnappé alors qu’il rentrait d’une partie de golf. Il se trouvait en compagnie de Phil Jagielka et les deux hommes ont décidé de regagner leur hôtel à pied. Une bien mauvaise idée.

L’actuel joueur de Liverpool – qui a pris sa retraite internationale en 2016 – raconte qu’ils ont été suivis par « un groupe de gars. » James Milner se souvient : « On jette un coup d'œil et on marche un peu plus vite, et ils marchent un peu plus vite. Puis ils se mettent à trottiner, alors on se met à courir et on se dit qu'on a des problèmes. Alors on commence à sprinter. » La situation prend une toute autre tournure lorsqu’une voiture est venue se mettre à leur hauteur.

« Je me suis dit 'on va se faire kidnapper, c'est fini'. La porte s'est ouverte et il s'agissait de nos agents de sécurité qui nous criaient : 'vite, montez !'. On a sauté dans la voiture, on est partis, on est rentré à l'hôtel », relate James Milner, encore marqué par l’évènement. Fort heureusement, lui et Phil Jagielka rentreront sains et saufs en Angleterre après l’élimination des Three Lions, qui ne passèrent pas la phase de groupes dans ce Mondial.