Mancini affiche sa confiance malgré la situation

Stupeur en Italie ce lundi, après le raté de la Nazionale. En effet, lors de la dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022,Une grosse déception pour les Italiens, pas abattus pour autant et plutôt confiants pour les barrages, bien qu'ils aient raté la dernière Coupe du monde, en Russie (2018). « On savait que ce serait difficile. C'est un moment compliqué, mais on essaiera de donner le maximum en mars pour aller au Mondial. L'esprit est toujours là, mais comme je le dis, c'est un moment difficile, le football est comme ça, parfois tu as un peu de chance, parfois un peu moins.», a lancé Domenico Berardi, au micro de la RAI, dans des propos repris par L'Equipe.« On eu a du mal à marquer, bien qu'on ait eu le jeu en main. On a eu des occasions en première période pour essayer de débloquer le match rapidement et jouer ensuite plus tranquillement.On doit seulement retrouver ce qui nous a distingués jusqu'à aujourd'hui, et penser que nous avons raté deux penalties dans des matches décisifs (contre la Suisse, ndlr), a pour sa part expliqué Roberto Mancini, le sélectionneur italien. Quand tu ne marques pas les occasions que tu as, tu peux clairement te retrouver en difficulté. On doit récupérer des forces pour (les barrages en) mars.» A eux désormais de joindre la parole aux actes dans quelques mois.