Italie : Mancini prend la défense d'Immobile

Jusqu'ici, tout va pour le mieux pour l'Italie. Bien que tenue en échec lors de ses deux dernières sorties dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, face à la Bulgarie (1-1) et la Suisse (0-0) la sélection championne d'Europe est invaincue depuis 36 matchs, un nouveau record. En tête du groupe C avec 11 points en 5 matchs, et une avance de 4 points sur la Suisse - qui compte 2 matchs en moins - la Nazionale affrontera la Lituanie mercredi soir pour le dernier match de cette trêve internationale. Et ce mardi en conférence, l'heure était à la défense pour Roberto Mancini.



"Il a toujours marqué des buts"

Le cas délicat de Ciro Immobile, l'attaquant de la Lazio Rome, a mobilisé son attention. Muet devant les buts adverses lors de ses 6 derniers matchs en sélection, le buteur a été défendu par son sélectionneur. "Bien sûr, je dois lui dire d'améliorer certains mouvements, mais je ne vois pas de gros problème. Il a toujours marqué des buts, peut-être qu'à la Coupe du monde il en marquera huit et nous la gagnerons. Nous avons gagné l'Euro avec 26 joueurs et Ciro a quasiment toujours commencé les rencontres. Il a marqué dans deux matchs et d'autres fois il en était tout proche, ou le ballon ne voulait pas rentrer", a expliqué Mancini.

Touché musculairement, Immobile a quitté le groupe

De possibles changements sont attendus dans le onze de l'Italie, avec l'enchaînement des rencontres durant cette trêve internationale. Élu à trois reprises meilleur buteur de Serie A (2014, 2018 et 2020), Immobile a déjà inscrit 4 buts lors des 2 premiers matchs de la Lazio cette saison. En 54 sélections sous le maillot de l'Italie, l'attaquant a trouvé le chemin des filets à 15 reprises. Ce mardi, le joueur a quitté le rassemblement de l'Italie, comme Lorenzo Insigne. Immobile a subi une blessure musculaire qui ne lui permettra pas d'entrer sur le terrain à Reggio Emilia et pour cette raison, il est retourné à Rome afin d'être surveillé par la Lazio, tandis que le joueur de Naples a dû partir pour des raisons familiales, comme l'indique Gianluca Di Marzio , fameux journaliste italien.