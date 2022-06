Götze pourrait revenir en sélection après son arrivée à Francfort, selon Löw

"Je suis vraiment heureux de pouvoir jouer pour l'Eintracht Francfort", a déclaré Götze, 30 ans, auteur du but victorieux en finale de Coupe du monde contre l'Argentine en 2014. "Le club a connu un développement remarquable et suit un parcours enthousiasmant et ambitieux dont je suis heureux de faire partie", a souligné le joueur qui a également joué pour le Borussia Dortmund et le Bayen Munich au début de sa carrière.

Francfort s'est qualifié pour la Ligue des Champions pour la première fois depuis 1960 en remportant la dernière Ligue Europa face aux Glascow Rangers. Löw, qui avait pris en 2014 la décision de faire renter Götze à la 88e minute avant son but inscrit à la 113e, a estimé qu'il pourrait maintenant faire son retour en équipe nationale où il n'a plus joué depuis 2017. "Il a toutes les qualités pour cela", a affirmé à la chaine Sky Löw qui a quitté ses fonctions de sélectionneur national après l'Euro 2020. "Il va jouer en Ligue des Champions, en Bundesliga et voudra se mettre en évidence pour une place dans l'équipe de la Coupe du monde", a-t-il ajouté.