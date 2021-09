n'a guère attendu pour communiquer sa première liste. Revenu aux affaires onze ans après son premier passage, le technicien serbe, les 9 et 12 octobre prochains. Remis d'une blessure à la cheville, le milieu de terrain d'Arsenal,, fait son retour, de même que le milieu offensif(Ajax Amsterdam). Les quatre "Français" Alex Djiku (Strasbourg), Gideon Mensah (Boordeaux), Emmanuel Lomotey (Amiens) et Kamaldeen Sulemana (Rennes) sont également là, alors que Jojo Wallocott, gardien de but de Swindon Town (D4 anglaise), est appelé pour la première fois.Avec trois points en deux matchs, les Black Stars sont devancées par l'Afrique du Sud dans leur poule de qualification.