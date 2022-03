Ghana : La liste pour le Nigeria, avec Djiku et 2 joueurs de Ligue 1

Enfin ! Bon dernier à dévoiler ses batteries avant les barrages, le Ghana a communiqué la liste des 27 joueurs retenus pour la double confrontation face au Nigeria. Le nouveau sélectionneur Otto Addo enregistre les retours de deux éléments clés, en les personnes du gardien de but Richard Ofori (Orlando Pirates) et du milieu offensif polyvalent Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam), et convoque trois nouveaux joueurs : les défenseurs Dennis Korsah (Hearts of Oak) et Denis Odoi (FC Bruges) ainsi que le milieu de terrain Elisha Owusu (La Gantoise).

André Ayew suspendu, Sulemana blessé

Bizarrement écarté pour la CAN, le défenseur central du Celta Vigo, Joseph Aidoo, est de retour, tout comme l'homme en forme Daniel-Kofi Kyereh (Sankt-Pauli), dans une liste qui comprend les "Français" Alexander Djiku, Gideon Mensah et Osman Bukari, plus les cadres Thomas Partey et Jordan Ayew, mais pas André Ayew, suspendu suite à son expulsion pendant la CAN, ni le Rennais Kamaldeen Sulemana, blessé.

Les 27 Black Stars :

La manche aller se déroulera le vendredi 25 mars au Baba Yara Stadium de Kumasi (20h30), le match retour se disputera le mardi 29 mars à Abuja (19h).