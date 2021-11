Ghana : La liste pour la finale contre l’Afrique du Sud

Un groupe de 28 joueurs pour le Ghana. Si tous les cadres (Partey, André et Jordan Ayew) sont bien présents, on note quelques nouveaux dans la liste du sélectionneur Milovan Rajevac, revenu aux manettes le mois dernier. Le milieu de terrain Edmund Addo (Sheriff Tiraspol) et l'attaquant Felix Afena-Gyan (AS Rome) notamment.

Après un début titubant dans ses éliminatoires, le Ghana s’est relancé avec ses deux succès en octobre. Pour les deux prochaines journées, les Black stars doivent s’imposer face à l’Ethiopie puis devant l’Afrique du Sud, dans ce qui s'annonce comme la finale de ce groupe, afin de décrocher le ticket pour les barrages.

De son côté, le sélectionneur des Bafana Bafana, Hugo Broos, a également communiqué sa liste en début de semaine. On note les retours de Percy Tau (Al-Ahly), blessé le mois dernier, mais aussi de Keagan Dolly, ancien de Montpellier et désormais maître à jouer des Kaizer Chiefs.