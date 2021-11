Gabon : Didier Ndong ne jouera pas, par solidarité avec Stéphane Nguema

Didier Ndong tape du poing sur la table. Désireux de protester contre les arrestations de Stéphane Nguema et des représentants de l'ANFPG (Association Nationale des Footballeurs Professionnels du Gabon), jeudi en marge du rassemblement des Panthères, le milieu de terrain du Yeni Malatyaspor n'a pas embarqué pour Franceville avec ses coéquipiers de l'équipe nationale et ne jouera pas la rencontre de la dernière chance (minime) face à la Libye, vendredi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. L'ancien du CS Sfaxien s'en est expliqué dans un message posté sur sa page Facebook.

« La notion de solidarité est celle qui m'habite le plus. Loin d'être un hypocrite, je ne serais pas à Franceville pour la simple et bonne raison qu'en aucun cas je ne tolère les arrestations de Stéphane Nguema et d'autres anciens joueurs internationaux, écrit Didier Ndong. Pour avoir milité pour le retour du championnat local, Stéphane Nguema a été lâchement arrêté. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, en plus de ça, ils l'ont gardé toute la nuit dans un poste de gendarmerie du Haut-Ogooué. Pour moi c'est inadmissible, Stéphane a porté haut les couleurs du Gabon, il est un exemple pour moi, mieux une fierté nationale. Il a tout mon soutien. Pour marquer ce soutien, j'ai refusé de monter dans l'avion qui mène à Franceville. Je suis comme ça, je suis entier, je suis Ibrahim Ndong et je soutiens Stéphane Nguema et la reprise du Championnat National. » Une sacrée pierre dans le jardin des instances gabonaises.