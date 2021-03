La campagne des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 au Qatar débute mercredi soir pour l'équipe de France de Didier Deschamps, sur la pelouse du Stade de France face à l'Ukraine d'Andriy Shevchenko (20h45). En conférence de presse avant ce match, le coach des Bleus a mis en avant l'importance du trio Griezmann-Giroud-Mbappé : "Je ne vais pas les dissocier du reste de l'équipe. Mais quand on regarde le nombre de buts et de passes décisives que représentent les trois, c'est ce qui a permis à l'équipe de France d'être championne du monde."

Son homologue, légendaire buteur de l'AC Milan, devra composer sans de nombreux joueurs à cause de blessures (Tsigankov, Stepanenko, Bessiedine) ainsi que sans Korniyenko, Dovbik et Kharatine, touchés par la Covid-19. Toutefois, par rapport au match amical largement perdu le 7 octobre dernier face aux Bleus (7-1), il récupérera Olexandr Zintchenko, Andreï Piatov et Junior Moraes. L'Ukraine s'était présentée avec une équipe amputée de six joueurs, pour cause de Covid-19, à l'époque.

Les stats à connaître (avec Opta) :



La France n’a perdu qu’un seul de ses 10 matchs face à l’Ukraine (6 victoires, 3 nuls), c’était le 15 novembre 2013 en barrage aller du Mondial 2014 (0-2).



La France est invaincue lors de ses 5 matchs à domicile face à l’Ukraine (1 nul suivi de 4 victoires), inscrivant 13 buts pour un seul encaissé. Les Bleus ont toujours reçu les Ukrainiens au Stade de France.



La dernière rencontre entre la France et l’Ukraine en amical le 7 octobre dernier avait vu les Bleus l’emporter 7-1. C’est à ce jour la plus large victoire de l’équipe de France au Stade de France.



L’équipe de France n’a perdu qu’un seul de ses 15 derniers matchs (12 victoires, 2 nuls), c’était le 11 novembre 2020 contre la Finlande en amical (0-2).



L’Ukraine a perdu 6 de ses 7 derniers matchs (dont un forfait), la seule exception étant sa victoire contre l’Espagne le 13 octobre 2020 en Ligue des Nations (1-0).



La France est invaincue lors de ses 14 derniers matchs compétitifs disputés au Stade de France (12 victoires, 2 nuls), sa dernière défaite remontant au 10 juillet 2016 en finale de l’EURO contre le Portugal (0-1 après prolongation).



La France a gagné 4 de ses 5 derniers matchs débutant une année civile. Seule exception : en 2018 contre la Colombie en amical au Stade de France (défaite 2-3).



17 des 20 derniers buts des Bleus ont été inscrits dans le jeu (2 sur corner et 1 sur penalty) - dont les 10 derniers – après avoir inscrit les 7 précédents sur coups de pied arrêtés (4 sur coup franc indirect, 2 sur penalty et 1 sur corner).



Les Bleus ont raté 3 de leurs 6 derniers penalties tirés, après avoir transformé leurs 10 précédents.



Olivier Giroud a marqué 22 buts au Stade de France avec les Bleus, c’est plus que tout autre joueur de l’équipe de France dans l’enceinte dionysienne.



Antoine Griezmann, qui a disputé les 43 derniers matchs de l’équipe de France, peut égaler le record en la matière depuis l’après-guerre établi par Patrick Vieira entre octobre 1999 et octobre 2002 (44).