France - Argentine : la confidence forte de Di Maria sur la frappe de Kolo Muani à la 123e minute

Le dimanche 18 décembre 2022, l'Argentine remportait la finale de la Coupe du monde face à la France après un match de légende (3-3, 4 TAB à 2). Les partenaires de Lionel Messi étaient sacrés pour la troisième fois de leur histoire et le septuple Ballon d'Or pouvait enfin soulever le dernier grand trophée manquant à sa carrière. Mais alors que l'Albiceleste a remporté ce Mondial au Qatar, l'issue aurait pu être tout autre si Randal Kolo Muani n'avait pas vu Emiliano Martinez réalisait un arrêt de très grande classe dans les dernières secondes de la prolongation. Le portier argentin a empêché l'attaquant de Francfort d'offrir une troisième étoile aux Bleus et il a sauvé sa nation et ses coéquipiers. L'un d'entre eux vient d'ailleurs de faire une révélation forte à ce sujet et il s'agit d'Angel Di Maria. L'ancien joueur du PSG et aujourd'hui élément de la Juventus de Turin a ainsi confessé qu'il était en train de prier au moment de la frappe de Kolo Muani. Il n'a donc pas vu l'arrêt de "Dibu" Martinez.

Di Maria était en train de prier

"Quand j'ai voulu regarder, j'ai vu la balle sortir et rebondir. Je n'ai pas vu une seule image de l'arrêt sur Kolo Muani, ni lors de la frappe ni lors de l'arrêt. Je priais constamment. J'ai senti un «uhhh» de soulagement du public et quand j'ai voulu regarder, j'ai vu la balle sortir et rebondir... Puis la contre-attaque de Lautaro. Mais je l'ai vu sur les réseaux sociaux après", a balancé l'ailier argentin auprès du journal Olé, lui qui a été deuxième buteur de l'Argentine lors de cette folle finale. Ainsi, il a pu souffler un grand coup et a ensuite pu avoir le sourire au moment du succès de l'Albiceleste lors des tirs au but.