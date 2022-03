Ferran Torres, l'espoir blaugrana de l'Espagne

De retour en Liga depuis janvier au FC Barcelone après une saison et demie à Manchester City, Ferran Torres est devenu en moins de deux ans une des références offensives de la Roja, qui reçoit l'Albanie en amical samedi à 19h45 au stade Cornella-El Prat de Barcelone puis l'Islande mardi à 20h45 au Riazor Stadium de La Corogne. Buteur lors de la démonstration catalane au stade Santiago-Bernabéu dimanche pour le clasico retour de Liga contre le Real Madrid (4-0), "Ferran", comme il est écrit à l'arrière de son maillot, a mis du temps à s'affirmer au Barça, l'ancien club du sélectionneur espagnol.

Mais c'est au sein de la Roja que Torres, 22 ans, a fait étalage de son sens du but. Appelé pour la première fois en septembre 2020 par Luis Enrique, le natif de Foios, dans la région de Valence, ne mettra pas longtemps à ouvrir son compteur: dès son deuxième match, contre l'Ukraine, le 6 septembre 2020, il conclut la promenade des Espagnols (4-0) dix minutes après son entrée en jeu d'une repris du droit.

Polyvalent

Puis c'est à l'Euro qu'il se révèle aux yeux du continent. Utilisé à droite, à gauche puis dans l'axe lors des trois premiers matches de l'Espagne en phase de poules, Torres va monter en puissance pour se fixer au poste de titulaire sur l'aile droite lors des matches à élimination directe, avec notamment un but et une passe décisive contre les vice-champions du monde croates en huitièmes (5-3 a.p.). Et il est resté sur la même dynamique lors de la finale à quatre de la Ligue des nations, en octobre dernier, en signant un doublé contre les tout frais champions d'Europe italiens en demi-finale (2-1) pour propulser l'Espagne en finale contre la France... avant de se fracturer le pied droit.

Cette blessure le prive de 16 matches en fin d'année avec Manchester City, qu'il avait rejoint en provenance du Valence CF, son club de coeur, en échange d'environ 33 M d'EUR en août 2020. Utilisé majoritairement sur l'aile droite à Valence et en équipe d'Espagne, au poste d'avant-centre axial à Manchester City, et plutôt à gauche au Barça, le polyvalent Ferran Torres a mis du temps à affirmer son caractère de buteur chez les Blaugranas.

"Question de temps"

Avec deux buts lors de ses neuf premiers matches, Ferran a dû faire face à la réticence des supporters et de la presse catalane, tout en gardant toujours la confiance de son entraîneur, Xavi. "Il a marqué des buts durant toute sa carrière, il en marquera au Barça. Ce n'est qu'une question de temps", répétait inlassablement le technicien catalan. Avec raison. Le jeune Valencien, titulaire onze fois en quatorze matches depuis son arrivée au Barça en janvier, a fini par se montrer décisif depuis le début du mois de mars, avec quatre buts sur ses cinq derniers matches.

Le compagnon de la fille de Luis Enrique, Sira Enrique (à qui il a dédié ses deux buts marqués au Camp Nou contre Osasuna le 13 mars dernier en formant la lettre S avec ses doigts), ambitionne de garder cette dynamique en sélection. Avec la grave blessure de Mikel Oyarzabal, un de ses principaux concurrents sur les ailes (victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 17 mars dernier à l'entraînement), Torres a désormais un boulevard pour s'affirmer comme figure de proue du jeune navire espagnol, qui rêve, dix ans après son titre mondial, d'un grand retour au sommet de la planète football au Qatar (21 novembre - 18 décembre).