Espagne : Xavi raconte le but de Puyol contre l'Allemagne en 2010

"Contre l'Allemagne, nous avons joué le meilleur match du tournoi. Nous étions bien meilleurs qu'eux: nous avons dominé, nous avons créé des occasions ... À la fin du match, Löw est venu me dire quelque chose de très beau sur le plan personnel, que nous étions la meilleure équipe du monde. Je n'oublierai jamais cela", a expliqué le cerveau espagnol, qui a dévoilé les coulisses du but de Puyol. "Sur le chemin du vestiaire, à la fin de la première mi-temps, Puyol me dit que si je la mets dans la zone, c'est un but. 'C'est là, c'est là. On ne parle plus, je vais la mettre là', dis-je. 'Oui, ils sont arrêtés, arrêtés', m'a-t-il dit. "Les Allemands étaient si grands que ... mais Puyi avait raison! Il sauta comme un animal au-dessus des Allemands et de Piqué. Sa force est impressionnante. C'était un but que nous avions déjà marqué au Bernabéu", a indiqué l'actuel entraîneur d' Al Sadd .



Xavi Hernandez, l'ancien milieu de terrain de la sélection espagnole et du Barça, a porté la Roja au plus haut il y a 10 ans lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Championne d'Europe en 2008, la sélection avait pourtant mal commencé le tournoi, par une défaite contre la Suisse (1-0). Un match que Xavi voit comme un "accident footballistique", dans les colonnes de Marca. Une autre rencontre a marqué Xavi, hormis celle en finale, contre les Pays-Bas, remportée grâce au but en or d'Andrés Iniesta. Le natif de Terrassa a évoqué la demi-finale de la compétition face à l'Allemagne, gagnée sur la plus petite marge possible après un coup de tête de Puyol, sur une passe décisive de Xavi.