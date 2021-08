Espagne : Luis Enrique boude toujours le Real Madrid

La "Maison blanche", qui n'était déjà pas représentée au sein de la Roja à l'Euro cet été (une première dans l'histoire dans une grande compétition internationale), sera également absente de la sélection espagnole qui affrontera la Suède, la Géorgie et le Kosovo lors de la fenêtre internationale de septembre. Luis Enrique a décidé de donner du repos à certains cadres du beau parcours espagnol à l'Euro (défaite en demi-finale contre l'Italie, 1-1 a.p., 4-2 t.a.b.), dont Pedri, Dani Olmo ou Mikel Oyarzabal par exemple, qui ont enchaîné avec les Jeux olympiques au Japon et la reprise des championnats.

D'autres tauliers du vestiaire sont toutefois bien présents, à l'image de Jordi Alba, Sergio Busquets ou encore Alvaro Morata. Et même Raul Albiol, le champion du monde 2010 qui signe là son retour en sélection. Mais Luis Enrique a décidé de poursuivre dans sa politique de lancer des jeunes et faire des essais, à un an et demi du Mondial au Qatar: outre Eric Garcia (20 ans) déjà convoqué à l'Euro, il a ainsi appelé pour la première fois le milieu de terrain du Celta Vigo Brais Mendez (24 ans), l'attaquant de West Ham Pablo Fornals (25 ans) et l'avant-centre de Braga Abel Ruiz (21 ans).

Reversée dans le groupe B des qualifications pour le Mondial-2022 au Qatar, qu'elle domine pour l'instant avec deux victoires et un nul en trois matches, l'Espagne retrouvera sur sa route la Suède le 2 septembre à Solna, la Géorgie le 5 septembre à Badajoz (ouest de l'Espagne) et le Kosovo le 8 septembre à Pristina. Pour la Roja, le match contre la Suède pourrait déjà être décisif pour s'ouvrir la voie directe vers le Mondial.

La liste des 24 joueurs convoqués avec l'Espagne pour la fenêtre internationale de septembre:

Gardiens de but : Unai Simon (Athletic Bilbao), David De Gea (Manchester United), Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion).

Latéraux : Jordi Alba (FC Barcelone), José Gaya (Valence CF), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atlético Madrid).

Défenseurs centraux : Eric Garcia (FC Barcelone), Aymeric Laporte (Manchester City), Iñigo Martinez (Athletic Bilbao), Raul Albiol (Villarreal).

Milieux de terrain : Sergio Busquets (FC Barcelone), Rodri (Manchester City), Koke (Atlético Madrid), Mikel Merino (Real Sociedad), Carlos Soler (Valence CF), Brais Mendez (Celta Vigo).

Attaquants : Pablo Fornals (West Ham), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhamton), Alvaro Morata (Juventus Turin), Gerard Moreno (Villarreal), Abel Ruiz (Braga).