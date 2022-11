Espagne : José Gaya déclare forfait, Alejandro Baldé appelé

Ce n’est plus qu’une question de temps. Sur ses réseaux sociaux, la sélection espagnole a d’abord publié un message annonçant le forfait de José Gaya. « Le défenseur quitte Doha avec l'amour, le respect et la reconnaissance de ses coéquipiers et de la Fédération », pouvait-on lire dans le communiqué. Mais le message a depuis été supprimé. Il ne s’agit pas pour autant d’une erreur de communication. Le joueur de 27 ans s’est blessé à l’entrainement. Mais l’Espagne attendait l’aval de la FIFA pour faire l’annonce, qui a été faite quelques minutes plus tard.

L’équipe médicale espagnole avait premièrement détaillé que José Gaya sera indisponible pendant une dizaine de jours. Mais la Roja ne compte pas débuter la compétition avec un joueur indisponible. Il convient de rappeler que chaque sélection a le droit de convoquer un nouveau joueur pour remplacer un élément blessé. Mais cela ne sera possible seulement jusqu’à la veille du premier match de l’équipe concernée.

L’Espagne peut donc se permettre de remplacer José Gaya et un nom circule dans la péninsule ibérique concernant son remplaçant. Actuellement avec les Espoirs espagnols, le jeune barcelonais Alejandro Baldé pourrait être convoqué dans les prochaines heures ce vendredi.