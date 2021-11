Sergio Busquets a été nommé capitaine de la Roja par Luis Enrique suite à l'absence de Sergio Ramos ces derniers mois. Le joueur de 33 ans a joué un rôle clé dans la qualification de l'Espagne pour les demi-finales de l'Euro 2020 l'été dernier et il est un pilier dans les plans d'Enrique. Malgré son âge avancé, Busquets égalera le record de 133 apparitions de son nouveau manager Xavi lors du dernier match de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre la Suède ce dimanche soir.

Busquets très motivé



Cependant, il veut continuer avec l'équipe d'Enrique pour tenter d'obtenir une place automatique au Qatar l'année prochaine. "Je suis le même, ici et à Barcelone, a-t-il glissé dans des propos relayés par Marca. Je me sens très valorisé et j'essaie de profiter de tout avec le maximum d'intensité. Xavi, en tant que joueur, a été l'un des meilleurs de l'histoire de l'Espagne, si ce n'est le meilleur. Nous avons été partenaires au centre du terrain, avec Andrés. Avec un sentiment spécial en tant que trio."