Equipe de France : Walid Regragui ne regrette par ses propos sur le niveau de jeu des Bleus

Walid Regragui et le Maroc ont été une véritable surprise durant la Coupe du monde 2022 au Qatar en décembre dernier. Ainsi, les Lions de l'Atlas ont été la première sélection d'Afrique à intégrer le dernier carré d'un Mondial. Tandis qu'ils ont été éliminé par la France en demi-finale (2-0), ils ont terminé à la 4e place de ce Mondial après leur défaite face à la Croatie lors du match pour la 3e place (2-1). Mais ils resteront dans l'histoire et Regragui s'est fait un nom. Le sélectionneur maroco-français avait cependant eu des propos forts en déclarant que la France avait été l'adversaire le plus faible en niveau de jeu lors de la phase à élimination directe. Invité de l'After Foot sur RMC hier soir, il n'a pas démordu à ce sujet et a réitéré ses propos, tout en rendant hommage au travail de Didier Deschamps comme sélectionneur.

Regragui maintient ses propos sur les Bleus

"Je n'ai pas manqué de respect quand j'ai dit que, pour moi, quand on les a joué c'était l'équipe la moins forte de celles présentes dans la phase à élimination directe. C'est ce que j'ai ressenti sur ce match. Sur les trois matchs, j'ai ressenti que l'équipe avec le plus de certitudes c'était l'Espagne car ils savaient exactement quoi faire à la perte de balle ou quand ils avaient le ballon. Après, contre nous ils ont un peu manqué de profondeur", a confié le technicien du Maroc sur les antennes de RMC. Cependant, il a tenu à rendre hommage au travail de Didier Deschamps.

"C'est le meilleur sélectionneur en terme de résultats. Après comme entraîneur... Deschamps a quand même fait une bonne carrière comme entraîneur. On ne va pas le dénigrer, il a quand même fait du bon boulot. Après, il a son style et il gagne avec. Je respecte parce que l'on fait ce métier-là. En sélection depuis qu'il a pris l'équipe de France, en termes de résultats, il a un bon bilan. Faire deux finales en Coupe du monde et faire une finale à l'Euro, peu de sélectionneurs peuvent s'en targuer. Surtout en Coupe du monde. Sur le plan du jeu, sur le plan du matériel, est-ce qu'il ne peut pas faire mieux? Je laisse la question. Moi, de l'extérieur, quand je vois ce qu'il fait au Mondial avec toutes les blessures et tous les absents, c'est pas mal." Voilà qui devrait faire plaisir au guide des Bleus.