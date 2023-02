Equipe de France : le staff des Bleus critiqué vertement par l'entraîneur personnel de Karim Benzema

Karim Benzema n'aura donc jamais soulevé de Coupe du monde dans sa carrière et l'attaquant français a manqué de pouvoir réaliser son rêve lors du Mondial 2022 au Qatar. Tandis que les Bleus ont été en finale, se faisant battre par l'Argentine après un match de légende (3-3, 4 TAB à 2), l'attaquant n'aura pas participé à cette Coupe du monde puisqu'il avait dû déclarer forfait trois jours avant l'entrée en lice de l'équipe de France face à l'Austalie. Tandis que ce départ avait agité les médias, avec des rumeurs de part et d'autre concernant des cadres mieux dans leur tête après ce départ, le capitaine du Real Madrid avait annoncé sa retraite internationale au lendemain de la finale. Aujourd'hui, l'actualité à ce sujet s'est calmée mais l'entraîneur personnel de Benzema a tout de même tenu à en remettre une couche.

L'entraîneur personnel de Benzema en colère

Javier Atalaya, entraîneur personnel de KB9, était invité hier de Radio Marca et il a exprimé sa colère à l'encontre du staff des Bleus. Selon lui, le staff a trop forcé avec son protégé alors que ce dernier reprenait en douceur en raison d’une surcharge musculaire qui lui avait fait manquer plusieurs matchs avec le Real les semaines précédentes. "En équipe de France, ils ont fait une erreur avec Karim, même le président l'a reconnu. On ne peut pas mettre un joueur qui revient de blessure - et après un voyage de 8 heures - à s'entraîner à 100% dans une salle de musculation", a assuré Atalaya, alors qu'il a encensé son protégé en assurant que "Même Cristiano n'a pas pu supporter l'entraînement de Benzema".

Il a aussi donné des nouvelles du joueur madrilène, blessé jeudi dernier face à Valence en championnat. "Nous sommes calmes avec Benzema car ce n'est pas une blessure grave. Karim s'améliore de jour en jour. Il est à la maison, sans rien faire, et il descend au gymnase pour s'entraîner. Sa mentalité consiste à s'améliorer chaque jour." Voilà qui rassure.