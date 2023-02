Equipe de France : Fofana garde un "goût amer" des célébrations des Argentins après la finale

Le 18 décembre 2022, la France perdait la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine après un match entré dans la légende (3-3, 4 TAB à 2). Mais alors que les Bleus manquaient de peu leur rêve d'un deuxième sacre de suite, les Argentins étaient à la fête au Lusail Stadium. Les joueurs de Lionel Scaloni n'ont ainsi pas manqué de fêter leur sacre au fil des jours suivants, avec des célébrations folles en Argentine. Seulement, certains joueurs dont Emiliano Martinez, se sont distingués avec des célébrations assez dérangeantes. Et Youssouf Fofana, milieu de terrain des Bleus et de l'AS Monaco, s'est confié auprès de Onze Mondial à ce sujet. Quelques semaines après la fin de cette Coupe du monde, Fofana a fait part du goût amer qu'il avait concernant les célébrations des joueurs de l'Albiceleste.

"C e type de trash-talking n’est pas dans la culture foot"

"La célébration des Argentins me laisse forcément un goût amer. Surtout que ce type de trash-talking n’est pas dans la culture foot. S’ils en ont fait autant, c’est parce qu’ils savent qu’ils n’ont pas battu n’importe qui", a balancé le Monégasque de 24 ans, avant de parler de cette défaite douloureuse lors de la finale et des raisons qui ont fait que la France a perdu la rencontre.

"A quoi s’est joué ce match ? C’est un tout. En première mi-temps déjà, on ne joue pas comme la France doit jouer. Ça arrive, quand on regarde les effectifs, le nôtre était un peu moins expérimenté. Niveau roublardise et maturité dans le jeu, l’Argentine a été meilleure. Ce qui a été fort, c’est notre réaction. On a montré qu’on était des hommes avec du caractère. (…) Et personnellement, je suis content de mon entrée en jeu", a estimé Fofana, entré en jeu lors des prolongations de ce match.