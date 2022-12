Entretien - Darren Tulett : « Comme souvent avec l’Angleterre, on ne sait jamais à quoi s’attendre »

Hello Darren, pour commencer, peut-on revenir sur la phase de poules de l’Angleterre avant son 8e de finale face au Sénégal ce soir ?

Le début a été tonitruant avec six buts face à l’Iran. On n’a jamais commencé un tournoi majeur de si belle façon, en marquant autant de buts. J’ai aimé la jeunesse qui a brillé ce jour-là, notamment avec Jude Bellingham, les buts de Bukayo Saka ou l’entrée de Marcus Rashford. Ce match était très important pour les deux derniers cités car ils étaient parmi les trois joueurs n’ayant pas marqué lors de la séance de tirs au but en finale de l’Euro 2020 face à l’Italie. Ils étaient restés sur un très mauvais souvenir. Et revenir de telle façon sur un premier match de Mondial, ça m’a ravi. On était bien parti mais comme souvent avec l’Angleterre, on ne sait jamais à quoi s’attendre. Lors de l’avant-match face aux USA, j’avais joué le chauvin sur beIN. Je suis Anglais et tout le monde le sait, mais ça fait plus de 30 ans que je suis en France désormais. Mais je me donne ce rôle. Après, évidemment dans la vraie vie, si j’étais chauvin, je ne serais pas resté en France depuis plus de 30 ans (rires). Mais donc il y a des moments où je me laisse aller pour amuser la galerie et en avant-match, je disais que l’Angleterre allait mettre minimum 3 buts, peut-être même 4. Au final, ça fait 0-0 et je passe pour le pronostiqueur nul (rires).

Mais du coup, on était là après deux matchs à se demander quel était le vrai visage de l’Angleterre. Rien n’avait fonctionné lors de ce match face aux USA et on aurait même pu se dire que ce sont les Anglais qui étaient contents du point du nul car les USA auraient pu nous battre. Sur le troisième match et j’en ai parlé avec Arsène Wenger en plateau, on parlait du fait que du côté de l’Angleterre, dès qu’il y a un match moyen, tout le monde est contre le sélectionneur. Gareth Southgate est considéré comme un frileux et il a décidé de faire des changements pour le match face au Pays de Galles, avec notamment les titularisations de Foden et Rashford. Mais comme disait Arsène Wenger, les critiques étaient beaucoup très sévères. Il m’a rappelé qu’avec Southgate, il y avait eu une finale à l’Euro et une 4e place au Mondial 2018. Le sélectionneur a eu raison pour ce troisième match, avec un doublé pour Rashford et un but pour Foden. Aujourd’hui, on peut lire cette phase de poules de deux façons, en se disant que l’Angleterre a marqué neuf buts. Mais on peut également se dire qu’en face, c’était le Pays de Galles ou l’Iran, qui ne sont pas des grandes puissances de la planète football. L’Angleterre est qualifiée, il y a une affiche super sympa pour le 8e de finale avec un match contre le Sénégal et ça me fait saliver. J’ai hâte de voir ce que ça va donner. L’affiche devrait être fabuleuse à regarder.

Jutsement, en parlant du Sénégal, que peut-on penser du premier tour des Lions de la Teranga ?

Ils ont été malheureux de perdre Sadio Mané. Il y a certains pays qui ont vraiment une star et d’autres qui en ont plusieurs. Si demain le Portugal perd Cristiano Ronaldo, il reste d’autres grands joueurs. Ce n’est pas tout à fait la même chose pour le Sénégal. Il y a des joueurs qui ne sont pas dans des clubs huppés et je pense que ça a dû être un vrai coup au moral pour le forfait de Mané. Mais le Sénégal a réussi à se qualifier et je trouve que par moment, ils ont été solides et d’autres moments, ils l’ont moins été. Je vois des possibilités pour l’Angleterre, notamment sur coup de pied arrêté où les Anglais pourraient marquer sur un corner. Mais après, c’est le genre d’équipe qui peut s’éclater sur des rendez-vous comme ça.

Ce match est indécis. J’en ai parlé avec pas mal d’observateurs ici, qui m’ont dit : « Arrête Darren, tu n’es pas sérieux », mais je trouve que ce n’est pas évident. Je pense que l’Angleterre devrait l’emporter, mais je ne vais pas penser que c’est un 70-30. Ça sera plutôt un 55-45 car le Sénégal peut être imprévisible. En tout cas, j’ai déjà commencé à préparer le match, que je présenterais sur beIN, et je suis ravi d’être à la présentation des matchs de l’Angleterre. Et j’ai constaté que jamais dans son histoire, l’Angleterre n’a perdu contre un pays africain. Après, on dit toujours que les séries sont faites pour avoir une fin (rires). Et on n’a jamais joué contre le Sénégal. Pour la petite histoire, du côté de l’Angleterre, les gens ont commencé à revenir sur le match face au Cameroun en 1990. Des souvenirs assez extraordinaires par rapport à ce match-là remontent, avec une Angleterre effrayée par l’équipe camerounaise et qui avait réussi à passer de justesse avec un penalty de Gary Linecker. Ce match reste fou, avec des occasions toutes les 5 minutes, et les Anglais se rappellent ce match afin de ne pas sous-estimer le Sénégal comme cela avait été le cas face au Cameroun.

Au niveau de l’effectif de l’Angleterre, un joueur s’est-il démarqué à vos yeux durant cette phase de groupes ?

Je dirais que la bonne surprise a peut-être été au sujet du niveau d’Harry Maguire. On sait qu’il est très critiqué depuis plusieurs mois, lui qui joue peu avec Manchester United. Il avait été en difficulté ces derniers temps mais je trouve qu’on a vite oublié que lorsque l’Angleterre va en finale de l’Euro l’année dernière, il avait été très solide pour l’équipe nationale, faisant partie de l’équipe type. Il n’est pas le plus technique des joueurs mais il a été rassurant durant cette phase de groupes. Ce n’est pas le joueur le plus sexy mais il fait le job pour le moment.

Sinon, j’attendais Jude Bellingham, que j’adore suivre du côté du Borussia Dortmund. C’est encore un gamin mais il joue avec le vice d’un vétéran déjà. Il a du style et je pense qu’il a énormément de talent. Je compte beaucoup sur lui, c’est notre petit bijou. Après, la difficulté pour Southgate, c’est le choix. Là où pour Didier Deschamps, à cause de tous les forfaits, il est facile de faire son équipe, ça ne l’est pas pour Southgate. Il a pas mal de joueurs qui sont au même niveau. Par exemple, qui mettre entre Saka, Foden, Rashford, Grealish ? Tu sais que Kane va jouer, avec un rôle de passeur pour le moment, mais qui mettre avec lui. Ce n’est pas évident. Il n’y a pas un ordre de départ et le débat continue de faire rage au vu de toutes les options pour Gareth Southgate.

Concernant Phil Foden, qui a une histoire assez étrange avec les Three Lions, comment est vue la relation entre lui et Southgate du côté des supporters anglais ?

La difficulté, c’est qu’Harry Kane est titulaire inamovible. Il est un peu notre Karim Benzema à nous. Il ne reste plus uniquement devant à jouer comme un numéro 9 classique. Comme Benzema, il vient chercher le ballon entre les lignes. C’est un super passeur, la preuve puisqu’il a déjà délivré trois passes décisives actuellement. Avec Tottenham, ça fonctionne grâce au duo avec Son. Mais avec l’Angleterre, on a essayé de faire ça avec Sterling sauf qu’il a du mal à nous convaincre. Mais l’idée est là et on voit le style d’Harry Kane aujourd’hui. Sauf que Phil Foden n’est pas un joueur qui va prendre la profondeur. Et c’est peut-être pour ça que Gareth Southgate met autant Foden sur le banc, sachant que Kane est titulaire indiscutable. Pour Southgate, Foden n’est peut-être pas l’élément à mettre avec ce style de jeu-là. Il est plus un argument technique, tactique. Je pense qu’il est plus utile lorsqu’il a un vrai 9 et pas un joueur comme Kane. Ce n’est pas évident car pour beaucoup, c’est notre meilleur joueur mais je pense que tant qu’Harry Kane sera là, il devra s’adapter à ce jeu.

Au niveau de la phase de poules, quelle équipe a été la plus agréable à voir jouer selon vous ?

J’étais présent au stade pour Brésil-Serbie et c’était un super match. Mais ce n’est pas une surprise pour le Brésil. Le Canada, sur son premier match face à la Belgique, a été très enthousiasmant. J’ai bien aimé le Maroc, qui joue formidablement par moment. Ce qui est remarquable ici au Qatar, c’est l’ambiance mise par les Marocains, mais aussi les Tunisiens durant la phase de poules. J’ai bien aimé qu’il y ait des équipes africaines qualifiées pour le prochain tour. C’est intéressant de voir que ça fonctionne plutôt bien pour ce continent. J’aime regarder les Serbes et les Croates aussi. Je me rappelle du moment où ça jouait encore avec la Yougoslavie. C’est un football qui me fascine. Techniquement et tactiquement, ils sont tellement bons. Après, il manque un tueur devant du côté de la Croatie. Mais ça n’empêche que je continue de regarder avec plaisir. Le football serbe et croate est un football léché de l’Europe de l’Est, mélangé avec du vice. Mais toutes ces équipes m’ont plu et c’est ça la Coupe du monde pour moi.

L’Australie a aussi été une belle surprise dans le groupe D, surtout qu’il n’y a pas de joueurs dans un top club. Et j’ai beaucoup aimé la première prestation de l’Espagne face au Costa Rica puis la première heure de jeu face à l’Allemagne. Après, on ne sait pas ce que va donner cette sélection car ils ont été surpris par le Japon, qui m’a aussi plu, surtout que les Japonais, c’est un drôle de football. Ils n’ont pas le ballon mais ils arrivent à battre l’Espagne et l’Allemagne.

Est-ce qu’un favori se dégage à vos yeux en vue de la victoire finale avant le début de ces 8es de finale ?

Je pense qu’il n’y a pas grand-chose qui a changé depuis le début du Mondial. Ce sont toujours les mêmes, avec le Brésil, qui est toujours au-dessus. L’Argentine n’a pas été impressionnante mais dans des tournois comme ça, on ne sait jamais. Ce n’est pas toujours l’équipe la plus brillante lors des premiers matchs qui s’impose au final. En 2018, on était loin d’être convaincu pour la France et finalement, les Bleus se sont imposés. N’importe quelle équipe qui s’est qualifiée pour les 8es de finale a sa carte à jouer. On pourrait avoir un quart de finale Pays-Bas-Argentine et cela rappellerait le but de Dennis Bergkamp lors du match entre les deux sélections au Mondial 1998 et qui est un de mes buts préférés de la Coupe du monde.

On peut aussi avoir un France – Angleterre en quart de finale. Ça serait formidable mais je serais bien seul sur beIN (rires). Dans tous les cas, je ne peux pas gagner personnellement car si l’Angleterre gagne, tout le monde me détestera et je devrais la jouer humble, alors que j’aurais envie de chambrer tout le monde. Mais je ne peux pas être à l’antenne et chambrer tous mes collègues plus le pays entier. Il y aurait une pétition pour une déportation (rires). Mais dans le cas contraire, si la France gagne, je me ferais chambrer par tout le monde jusqu’au bout du tournoi. C’est une situation loose-loose pour moi (rires). Mais un bon vieux France-Angleterre, ça serait quand même chouette et génial pour le tournoi d’avoir un match comme ça. Mais rien n’est encore fait et il faut se qualifier ce soir face au Sénégal !