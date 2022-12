Entretien - Daniel Bravo : « Je crois bien sûr en la France pour le titre »

Bonjour Daniel, projetons nous sur ce match entre la France et le Danemark aujourd’hui. Quel est votre avis sur chacune des deux équipes ?



On va d’abord parler du Danemark et rappeler qu’ils nous ont battus deux fois lors des dernières rencontres de Ligue des Nations. Les Danois sont plutôt à l’aise contre nous et la France va rencontrer une équipe en confiance au vu de ses résultats. Même si la sélection danoise aura peut-être perdu un peu de confiance après ce match nul face à la Tunisie. Je les ai trouvé inquiétés et bousculés.

Je n’ai pas été impressionné par leur match et cela me rend optimiste dans le sens où j’ai trouvé que la France était montée en puissance face à l’Australie. J’espère que cette confiance accumulée face aux Australiens permettra aux Bleus de jouer relâchés dès le début de rencontre et d’être meilleurs que lors des derniers matchs contre le Danemark. Surtout qu’aujourd’hui, la France est revenue dans un système à 4 et un système offensif. Si on joue avec l’envie et le potentiel de faire mal à l’adversaire, on peut être optimiste pour ce match.



Au sujet du match du Danemark contre la Tunisie, qu’en avez-vous pensé ?



Par moments, on a vu le potentiel des Danois, notamment avec Eriksen qui est toujours le maître à jouer. Mais dans l’ensemble, je les ai trouvé décevants. Mais la Tunisie a fait un match fou, avec une grosse intensité et en allant au bout des actions. Il va falloir s’inspirer de ça pour les Bleus.



Et celui de la France contre l’Australie ?



J’ai aimé notre match. J’ai tremblé un peu au début car on a peut-être été un peu surpris de voir que l’Australie était capable de jouer. Il y a eu un moment de flottement, avec le but australien qui nous a fait douter. On a eu du mal à revenir dans le match mais finalement, à partir du but de Rabiot, je dirais que la machine s’est mise en route. On s’est amélioré au fil de la rencontre et on a montré nos qualités. On a aussi peut-être fait passer un message aux autres en disant qu’on peut faire peur car l’attaque est impressionnante. J’espère que le système sera le même aujourd’hui et que les joueurs vont se lâcher dès le début du match.



Si vous aviez un pronostic à donner sur le résultat, ça serait quoi ?



En restant sobre, je dirais 2-1. J’espère qu’on marquera plus.



Sur le match face à l’Australie, quel joueur vous a le plus impressionné chez les Bleus ?



Adrien Rabiot et Kylian Mbappé. Mais Kylian, on le connaît tellement et on sait qu’il est capable de produire ce type de match donc si je dois en choisir un, je dirais Rabiot. Il a confirmé sa très bonne forme avec la Juventus de Turin. Ces derniers temps, il marque avec son club et il a prouvé qu’il pouvait se comporter en leader en équipe de France. J’ai adoré son match, son but, son agressivité. Pour moi, c’était l’homme du match. Olivier Giroud a été buteur et précieux, mais il s’est moins mis en évidence. Le match de Rabiot, je le qualifierais de presque parfait.



Pour parler d’Olivier Giroud, quel mot mettre sur sa performance ?



Déjà, lorsqu’on est avant-centre, on est jugé sur les buts. Là, il met un doublé alors que beaucoup de monde commençait à s’interroger sur sa capacité à mettre des buts en phase finale de Coupe du monde. Je pense qu’il peut faire mieux dans le jeu car il a peu décroché. Il a profité d’avoir des joueurs sur le côté qui pouvaient faire la différence. Lui, il a joué pour marquer. Peut-être que ce doublé va le rassurer et lui permettre de décrocher davantage pour faire ce qu’il fait très bien, à savoir être un vrai pivot. Mais son match face à l’Australie était réussi.



Concernant le forfait de Lucas Hernandez et les autres blessures avant, avez-vous l’impression que la France est touché par une sorte de malédiction ?



Je n’y crois pas à la malédiction. On est malchanceux, c’est tout. On voit que le pauvre Lucas s’est blessé gravement et c’est triste pour lui. Mais quand on voit le match de son frère Théo, on se dit qu’il va falloir qu’il se discipline défensivement car Lucas est meilleur mais Théo est meilleur offensivement. Didier Deschamps a construit une équipe pour attaquer et faire mal à l’adversaire et Théo est peut-être la meilleure solution. On ne peut pas penser aujourd’hui aux blessés, il faut tourner la page. J’espère juste qu’il n’y en aura pas d’autres. Le match face à l’Australie m’a donné une grande confiance et de l’optimisme pour la suite.



Est-ce qu’il n’y a pas un danger de n’avoir plus qu’un seul latéral gauche de métier en la personne de Théo Hernandez ?



Ce n’est pas l’idéal mais on s’adaptera s’il faut. Il ne faut pas penser à la blessure. Désormais, on a un vrai latéral gauche.



Après cette première journée et avant la deuxième dans ce groupe D, quel serait votre résultat final au niveau du classement ?



Je n’aime pas les pronostics mais je souhaite qu’on soit à la première place. À mes yeux, on a la meilleure équipe du groupe. Après, il ne faut pas s’enflammer parce qu’on a gagné face à l’Australie. Il ne faut pas perdre contre le Danemark. Mais il ne faut pas jouer en se disant qu’il ne faut pas perdre. Il faut jouer notre football, en attaquant et leur faisant mal. On est la meilleure équipe du groupe mais ça ne sera pas facile car le Danemark et la Tunisie sont meilleurs que les Australiens. Les Français savent très bien qu’il y a des choses à améliorer mais on va le faire.



Par rapport à la Tunisie, vous avez été plutôt surpris de leur niveau ?



Non. La Tunisie a eu de superbes résultats avant cette Coupe du monde. Contre le Brésil au Parc des Princes, ils ont eu un coup d’arrêt mais il y a eu des faits de jeu ce jour-là. Les Tunisiens avaient un peu perdu la tête, avec un exclu et un penalty. Ils avaient commis des erreurs grossières mais ça reste une grosse équipe. Ils sont prêts physiquement, mentalement et ce premier match contre le Danemark va leur donner une grande confiance. Je dirais donc méfiance.



Pour parler de ce début de Mondial en général, que peut-on en penser ?



De plus en plus, on se rend compte qu’il n’y a pas d’équipe facile. L’Argentine a chuté dès le premier match, l’Allemagne aussi face au Japon et nous, on a gagné le premier match donc c’est déjà une très bonne chose. Pour moi, le Brésil est favori car l’équipe a du talent. Mais au-delà des grandes individualités, le Brésil forme un collectif très fort. Il y a beaucoup de solidarité et d’esprit collectif et c’est pour ça qu’ils sont favoris. Dans le cas où ils ne s’enflamment pas, ils sont la meilleure équipe. Mais pour moi, il faut attendre. Je pense que l’Espagne sera là, alors qu’on n’en a pas parlé beaucoup. L’Espagne peut surprendre ceux qui n’y croient pas. Et je crois bien sûr en la France. Si on arrive à avoir des bons automatismes et des leaders qui se révèlent, alors je pense qu’on peut aller loin.



Concernant les défaites de l’Argentine et de l’Allemagne, laquelle vous a le plus surpris ?



L’Argentine. C’était une grosse surprise. Evidemment que l’Allemagne aussi et pour moi, si les deux sélections rejouent les matchs, elles gagnent 8 fois la rencontre. C’est le premier match, l’entame peut être compliquée. Il y a des faits de jeu, de la réussite car le Japon a été dominé mais ils ont gagné le match. Concernant l’Argentine, peut-être que ça se repose trop sur Messi. Mais ça ne veut pas dire que ces deux équipes n’iront pas loin. La Coupe du monde, c’est aussi ça. En 2018, la France n’a pas été impressionnante en Russie mais elle est montée en puissance. Il faut savoir parfois être progressif plutôt qu’impressionnant en poules pour aller loin. Et je pense qu’on pourra encore compter sur les Allemands et sur les Argentins.