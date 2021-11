Il n’y avait pas grand doute à ce sujet et c’est à présent officiel. Le Brésil participera l’année prochaine à la Coupe du Monde au Qatar. Auteurs d’un parcours quasi sans faute depuis l’entame des éliminatoires (10 victoires et 1 nul), les Auriverde n’avaient besoin que d’une victoire pour sceller la qualification. Elle a été assurée la nuit dernière à Sao Paulo avec un succès glané contre la Colombie.

Les joueurs de la Ligue 1 à l’honneur



Contre les Cafétéros (1-0), la sélection de Tite n’a pas été flamboyante, mais elle a assuré l’essentiel. Et pour cela elle peut remercier ses représentants de la Ligue 1. Sur l'unique but qui a été inscrit à la 72e minute, Lucas Paqueta, Neymar et Marquinhos ont tous été impliqués. Le défenseur du PSG a initié l’action, son coéquipier au club a ensuite réalisé une passe sans contrôle en direction du Lyonnais et ce dernier a conclu avec brio devant David Ospina.

🇧🇷 Congratulations Brazil 👏👏👏

👑 The five-time #WorldCup champs become the first South American nation to win their way to Qatar 2022 ✈️🇶🇦 pic.twitter.com/WCeKIWT1hi



— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 12, 2021



La Seleçao a ensuite su préserver son maigre avance face à un adversaire accrocheur et au sein duquel James Rodriguez a disputé le dernier quart d’heure alors qu'il n'avait plus joué en sélection depuis un an. L’ancien monégasque n’a cependant pas pu changer le cours de la partie et les locaux ont pu célébrer le résultat qu’il convoitait devant un public en délire.



Le Brésil est la seule équipe à n’avoir jamais raté une phase de finale de Mondial depuis la toute première édition du tournoi planétaire en 1930. Une série qui va donc encore s’étirer pour les quintuples champions du monde. La Seleçao est la troisième nation, et la première en Amérique du Sud, à obtenir sur le terrain son strapontin pour le Qatar après l’Allemagne et le Danemark.