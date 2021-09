Alors que d'autres équipes sont condamnées à jouer sur terrain neutre faute de stade aux normes, la Libye profite pleinement de l'avantage retrouvé de recevoir au pays après un exil forcé de près d'une décennie. Ce mercredi soir à Benghazi, les Chevaliers de la Méditerranée ont pris le dessus sur le Gabon dans les dernières minutes de la partie (2-1). Tout avait pourtant idéalement commencé pour les Panthères, avec l'ouverture du score rapide d'André Poko (11e). Un match poursuite commençait alors pour les hôtes, qui allaient patiemment renverser le cours de la partie contre un adversaire mieux... parti. Ali Salama remettait les équipes à égalité (27e). Alors que le nul semblait à la portée des coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang, la décision était arrachée par Sanad Alwarfally (89e) dans la dernière minute du temps réglementaire. Le Gabon a déjà grillé un joker avant la réception de l'Égypte, dimanche.

Les onzes de départ :





Un but et c'est tout. L'Égypte a assuré l'essentiel en s'imposant devant l'Angola (1-0), ce mercredi soir au Caire. Les Pharaons ont ouvert le score dès l'entame grâce à un penalty de Mohamed Magdy "Afsha", le maître à jouer d'Al-Ahly (5e, 1-0). Un avantage minimal qui allait s'avérer suffisant et permet aux hommes d'Hossam Al Badry de partager les commandes de ce groupe F avec la Libye.

Les onzes de départ :



Egypte : El-Shennawy - B.Elmohamady, Hegazi, El-Wensh, Fetouh - T.Hamed, El-Sulya, Afsha - El-Shahat, Zizo, M.Sherif.



Angola :

Dans le groupe E, le Mali a disposé du Rwanda (1-0), grâce à une réalisation d'Adama Traoré (19e), l'ancien du TP Mazembe en grande forme en ce début de saison avec le Sheriff Tiraspol. Les Aigles s'installent en tête de cette poule avant l'opposition entre le Kenya et l'Ouganda, jeudi à Nairobi.

Les onzes de départ :



Mali : Mounkoro - H.Traoré, Ch.Traoré, K.Kouyaté, Sacko - L.Coulibaly, Haidara, Dieng - Ib.koné, Ad.Traoré "Malouda", Djenepo.



Rwanda : Mvuyekure, Nirisarike, Ngwabjie, Rwatubyaye - Imanishimwe, Djihad, Omborenga, Mukunzi - Kagere, Tuyisenge, Hakizimana.