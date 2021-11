Voir cette publication sur Instagram















































Une publication partagée par Nigeria Super Eagles (@ng_supereagles)

































Voir cette publication sur Instagram















































Une publication partagée par Federação Caboverdiana Futebol (@fcfcomunica)





de la Coupe du monde, mardi sur sa pelouse de Lagos. Pour cette rencontre décisive, Gernot Rohr avait pris la décision deà la place de Kelechi Iheanacho. Si les choses démarraient idéalement pour les Super Eagles, avec l'de jeu (1e), suite à un corner de Moses Simon, l'espoir d'un match facile fut de courte durée.Servi par Kenny Rocha,(5e), signant ainsi son deuxième but en deux matchs. Après cette entame folle,. Jusqu'à l'heure de jeu, et ce bon service de Jamilu Collins qu'Ighalo ne pouvait convertir. Si la qualification ne tenait qu'à un but, les Super Eagles avaient le mérite de tenir jusqu'au bout.à la Coupe du monde.L'autre rencontre de ce groupe C s'est soldée par la. Macauley (2e), Wilson (8e, 74e) ont marqué pour la Lone Star, alors que Ngoma a sauvé l'honneur pour les Fauves (61e). Les vainqueurs du jour terminent troisièmes de la poule, deux points devant leur adversaire du jour.