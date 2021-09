Mondialiste sortant, le Maroc a débuté sa campagne des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 par une victoire sur le Soudan (2-0), ce jeudi soir à Rabat. Les Lions de l'Atlas ouvraient le score dès l'entame par Nayef Aguerd. Bien servi par Ilias Chair, titulaire pour la première fois en équipe nationale, le défenseur récemment prolongé par le Stade Rennais s'imposait de la tête et faisait mouche d'une frappe du gauche (9e, 1-0).

Face à des Soudanais bien organisés, les Lions de l'Atlas tentaient de creuser l'écart mais manquaient un peu de précision dans le dernier geste. Heureusement, Ilias Chair était dans un grand soir. Après un corner qu'il avait lui-même tiré, le joueur des Queens Park Rangers voyait le ballon lui revenir et frappait en direction du but. Trop fort pour Abuaagla Abdalla qui détournait le missile dans son propre but (53e, 2-0). L'essentiel est assuré avant d'affronter la Guinée, lundi pour le compte de la 2e journée de ce groupe I.

Les onzes de départ :