Entre les champions d'Afrique en titre et le 182e mondial au classement FIFA, il existe un écart abyssal sur le papier. Sur le terrain aussi : l'Algérie a surclassé Djibouti (8-0), ce jeudi soir à Blida. La qualité, fort médiocre, de la pelouse n'a en rien empêché les Fennecs de réciter leurs gammes, manière pour eux de respecter un adversaire certes modeste mais qui eut le mérite de ne jamais refuser le jeu.

Il ne fallut qu'une poignée de minutes pour voir Islam Slimani ouvrir le score de la tête sur un caviar de Riyad Mahrez. Tout devint encore plus simple quand Youssouf Batio concéda un penalty et fut expulsé pour une grossière main dans la surface (23e). L'attaquant de l'OL doublait la mise et les Fennecs lâchaient les chevaux, corsant l'addition par Bensebaini (26e) et Bounedjah (40e, sp).

Slimani égale Tasfaout

Au retour des vestiaires, Slimani entrait dans l'histoire en ajoutant deux nouveaux buts (46e, 53e). Le vieux record d'Abdelhafid Tasfaout, promis à l'ancien du CRB, était égalé. Mahrez y allait ensuite de sa spéciale (67e), avant que Zerrouki n'ouvre dans la foulée son compteur en équipe nationale (69e). Entré en jeu, le Niçois Boudaoui vit le poteau l'empêcher de faire de même dans les ultimes secondes de la partie.

Le onze algérien :





Cette victoire fleuve permet à l'Algérie de poursuivre sa série d'invincibilité (28 matchs, série en cours) et de s'installer en tête du groupe A à la faveur de la différence de buts, avant d'aller défier à Marrakech le Burkina Faso, tombeur du Niger (0-2), pour un choc entre vainqueurs de la première journée.