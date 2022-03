Di Maria annonce sa future retraite internationale

Alors qu'il vient de fêter ses trente-quatre ans le 14 février dernier, Angel Di Maria se rapproche lentement mais sûrement des dernières années de sa carrière de footballeur professionnel. A priori pas conservé en fin de saison par le Paris Saint-Germain, l'Argentin n'en brille pas moins en sélection, comme son nouveau but inscrit jeudi lors du succès de l'Albiceleste face au Venezuela (4-0) le prouve. À l'instar de Lionel Messi, le joueur réfléchit toutefois à la fin de son parcours de joueur de haut niveau et en a parlé.

C'est juste après la rencontre qu'El Fideo a abordé le sujet. Sur les réseaux sociaux, l'ancien du Real Madrid a adressé un long message de remerciement aux supporters argentins, mais a aussi crée une petite surprise. "C'était probablement mon dernier match avec ce maillot en Argentine, a-t-il concédé. Dire que c'était une nuit merveilleuse est un euphémisme." Cette avant-dernière rencontre des éliminatoires de la zone AmSud pour le Mondial 2022 serait donc l'ultime apparition du Parisien sous les couleurs Ciel-et-Blanc, sur le sol argentin.

Déjà d'autres échéances

Et une possible retraite internationale après le Mondial qatari. En attendant, et même si son pays est déjà qualifié pour la prochaine Coupe du monde, Angel Di Maria a encore un match à jouer le 30 mars prochain en Équateur. Il retrouvera ensuite sa sélection le 1er juin, à l'occasion d'une rencontre amicale contre l'Italie prévue à Wembley. Sous le maillot argentin, Di Maria en est à 121 capes.