Cristiano Ronaldo, un record imbattable ?

Il n’était pas peu fier. Alors que le Portugal était mal embarqué mercredi dernier au stade de l’Algarve contre l’Irlande en qualifications de la Coupe du monde 2022, Cristiano Ronaldo a égalisé à la 89e minute avant d’inscrire le but de la victoire au bout du temps additionnel (2-1, 90e+6). Un nouveau doublé qui lui a permis de marquer encore plus l’histoire du football. A 36 ans, il compte désormais 111 réalisations sous le maillot de son pays, ce qui en fait le meilleur buteur de l’histoire en sélection.



Contre les Bleus à l’Euro, une compétition dont il a terminé meilleur buteur, il avait égalé le record de l’Iranien Ali Daei (109 buts), un record dont il est désormais seul détenteur. Et il espère bien continuer à l’améliorer, comme il l’a écrit après être entré dans le Livre Guinness des Records. "Merci au Guinness World Records. C’est toujours bon d’être reconnu comme un recordman du monde. Continuons à essayer de placer les chiffres encore plus haut", a-t-il ainsi lâché sur les réseaux sociaux en légende d’une photo où il pose avec son certificat.

Mbappé ou Haaland peuvent-ils le faire ? Un record qu’il ne va pas pouvoir faire fructifier mardi en Azerbaïdjan, pour la suite des qualifications du Mondial qatari. Car il est suspendu, et a pu rejoindre le nord de l’Angleterre pour prendre ses marques, après avoir signé son grand retour à Manchester United. On peut toutefois compter sur lui pour tenter à nouveau sa chance en octobre, lors de la prochaine trêve internationale, et après. Mais son record peut-il être battu un jour ?



Dans le Top 5 des meilleurs buteurs en sélection, il est le seul encore en activité. Viennent ensuite, à la sixième place, l’Emirati Ali Mabkhout, à égalité avec Lionel Messi, avec un total de 76 buts. L’Indien Sunil Chhetri (75 buts) pointe au dixième rang, mais comme les deux qui le précédent, il a dépassé la trentaine et semble avoir bien trop de retard pour dépasser CR7, qui va continuer à jouer au moins jusqu’à la prochaine Coupe du monde. Dans le Top 50, ils ne sont que deux à avoir moins de 30 ans : Neymar (16e, 68 buts) et Romelu Lukaku (26e, 64 buts). Mais là encore, l’écart semble bien trop important pour espérer rattraper le Portugais. Pour cela, il faudra peut-être attendre Kylian Mbappé (17 buts en 49 sélections) ou Erling Haaland (9 buts en 14 sélections). Mais même à 22 et à 21 ans il ne va pas falloir traîner…