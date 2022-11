Craig Goodwin croit encore en la qualification de l’Australie

Une victoire précieuse. Samedi midi, l’Australie a fait un joli coup en s’imposant contre la Tunisie (1-0). Un bon moyen de retrouver la confiance après la déroute contre l’équipe de France (1-4). Le milieu de terrain australien Craig Goodwin « savait que ce match contre la Tunisie serait davantage un combat que contre la France. » De ce fait, il s’attend également à ce que « le match contre le Danemark soit peut-être un peu plus tactique. » C’est désormais à cette dernière confrontation du Groupe D que lui et ses coéquipiers se préparent.

« Il faudra le même niveau d'efforts, mais on savait qu'il y aurait beaucoup de duels et de un-contre-un, vous avez vu comme, sur le banc, on a célébré chaque un-contre-un remporté comme si c'était un but », rappelle Craig Goodwin. Après le bon match contre les Tunisiens, lui croit donc en la victoire contre le Danemark. « On pense qu'on peut se qualifier pour les 8es et c'est ce pour quoi on se préparera », a conclu l’international australien.

Le résumé de Tunisie - Australie