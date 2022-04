Coupe du Monde : voici la mascotte du Mondial 2022 !

C'est dans le cadre du tirage au sort de la phase de poules du Mondial 2022, ce vendredi, que la FIFA a choisi de dévoiler la mascotte de la compétition. Une figure symbolique dénommée "La'eeb", comme on a pu le découvrir sur un tweet publié par l'instance dans la soirée. Cette mascotte succédera à "Zabivaka", personnage créé pour l'édition russe il y a 4 ans.

He's come from the mascot-verse full of energy and is ready to bring the joy of football to everyone!

Introducing: La'eeb - the #FIFAWorldCup Qatar 2022 Official Mascot pic.twitter.com/TfKuN5lj7j

— FIFA WORLD CUP (@FIFAWorldCupQTR) April 1, 2022