Coupe du monde : Un duo Arabie Saoudite-Italie pour 2030 ?

L'Italie, une option plus sûre que l’Égypte et le Maroc ?

e président de la FIGC, Gabriele Gravina, avait déclaré aux médias que l'Italie espérait surfer sur la vague d'enthousiasme de sa récente victoire lors du Championnat d'Europe 2020 en candidatant pour le Championnat d'Europe 2028 ou la Coupe du monde 2030. Par ailleurs, deux éditions récentes de la Supercoupe d'Italie se sont disputées sur le sol saoudien et une troisième s'y déroulera, en janvier.

Cette hypothèse serait possible d'après les informations dévoilées ce vendredi par le média américain The Athletic. À titre de rappel, à compter de l'édition 2026 de la compétition, l'épreuve verra 48 équipes participer pour un total de 80 matchs. De fait, les candidatures conjointes sont plus facilement considérées, surtout dans l'optique des coûts d'organisation. Le mondial 2026 sera organisé de façon conjointe par le Canada, le Mexique et les États-Unis.Une co-organisation avec l'Égypte et le Maroc aurait été suggérée par la société de conseil internationale Boston Consultancy Group après sollicitation de l'Arabie Saoudite, mais il y aurait quelques doutes commerciaux et économiques dans ces pays et l'Italie apporterait, selon des sources proches du dossier, plus de garanties pour une possible organisation commune. Les noms de l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles sont également cités pour possiblement s'allier avec l'Arabie Saoudite afin d'organiser la Coupe du monde 2030.