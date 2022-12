Coupe du Monde : Szczesny met en garde les Bleus et parle de son pari avec Messi

L'équipe de France connaît son adversaire en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022. Après sa défaite contre la Tunisie (1-0), les Bleus ont validé leur première place du groupe D de ce mondial, gagnant le droit d'affronter l'équipe deuxième du groupe C. Battue par l'Argentine, ce sera donc la Pologne qui se dressera sur la route d'un troisième titre mondial de l'équipe de France.

Cette équipe polonaise semble abordable. Après un premier match très compliqué contre le Mexique et une victoire étriquée contre l'Arabie Saoudite, les Polonais ont été battus 2-0 par l'Argentine de Lionel Messi. Pourtant, le portier s'était rendu justice en arrêtant un penalty qu'il avait lui-même concédé pour une sortie trop agressive sur l'attaquant du Paris-Saint-Germain. L'arbitre de la rencontre a eu besoin de la VAR pour le siffler. Pendant qu'il était parti visionner les images, le gardien de la Juventus et le septuple Ballon d'Or ont fait un drôle de pari.

"On a parlé avant le penalty et je lui ai dit que je pouvais parier 100 euros qu'il ne le donnerait pas. Donc j'ai perdu le pari avec Messi. Je ne sais pas si c'est autorisé à la Coupe du monde, je vais peut-être même être banni pour cela. Mais je m'en moque. Je ne vais pas non plus le payer. Il s'en fout de 100 euros. Oui, je pense qu'il n'en a pas besoin."