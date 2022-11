Coupe du monde : Steve Mandanda entre dans l'histoire des Bleus avec un sacré record

Steve Mandanda va affronter la Tunisie ce mercredi après-midi avec l'équipe de France et le portier du Stade Rennais va jouer son premier match dans cette Coupe du monde 2022. Alors que les Bleus sont déjà qualifiés pour les 8es de finale de la compétition, Didier Deschamps a décidé de faire tourner au sein de son onze de départ et le sélectionneur des Bleus a notamment mis Hugo Lloris sur le banc pour que le capitaine des champions du monde en titre se repose. Tout comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Théo Hernandez ou encore Olivier Giroud et Adrien Rabiot, Lloris va pouvoir souffler avant le 8e de finale prévu ce week-end.

Et de ce fait, c'est Steve Mandanda qui sera dans les buts de l'équipe de France et le portier du Stade Rennais espère bien fêter cette titularisation par un succès. Mais il peut déjà avoir le sourire car il entre dans l'histoire de l'équipe de France avec cette titularisation face aux Aigles de Carthage. Car Mandanda devient le joueur le plus âgé à jouer un match avec les Bleus depuis Bernard Lama en septembre 2000. Mandanda a aujourd'hui 37 ans et 247 jours, alors que Lama avait 37 ans et 148 jours. Autant dire que l'ancien portier de l'OM continue d'écrire une folle histoire dans une carrière épatante.