Coupe du monde : Rodrigo De Paul inquiète toute l'Argentine

La Coupe du monde avance et l'Argentine se fait peur ! Après s'être qualifiée pour les quarts de finale, lors desquels elle affrontera les Pays-Bas vendredi, l'Albiceleste a vu l'un de ses titulaires se blesser à l'entrainement ce mercredi. En effet, selon les informations de Olé, le milieu de terrain Rodrigo De Paul a été touché et souffre d'une gêne aux ischios-jambiers. Une blessure visiblement si contraignante que le joueur de l'Atletico Madrid n'a pas pris part à la séance collective du jour de l'Argentine, et a privilégié des exercices individuels aux côtés du staff médical.

Si sa participation pour le quart de finale face aux Oranje n'est pour l'instant pas remise en question, une absence de Rodrigo De Paul pourrait être préjudiciable pour l'Argentine, d'autant plus que le milieu de terrain madrilène montait en puissance depuis le début de cette Coupe du monde.

Quoiqu'il en soit, on aurait bien aimé se passer de cette mauvaise nouvelle côté argentin. Surtout que Lionel Scaloni a déjà constaté que Papu Gomez (FC Séville) est lui aussi touché à la cheville et probablement forfait pour le match face aux Pays-Bas, et qu'Angel Di Maria (Juventus) est également incertain, après son forfait lors du huitième de finale face à l'Australie.