Coupe du Monde : Louis Van Gaal quitte la sélection néerlandaise

Vendredi soir, les Pays-Bas et l'Argentine se disputaient une place en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Après un combat âpre et intense, les Argentins ont remporté la séance de tirs au but grâce à une magnifique performance d'Emiliano Martinez.

L'affrontement entre les deux équipes n'a pas été de tout repos. Si le match s'est décanté à l'approche de la fin de son temps réglementaire, ça valait le coup d'attendre. Menés 2-0, les Néerlandais ont poussé pour obtenir l'égalisation et sont arrivés à leur fin. Ils sont allés chercher les deux mi-temps de 15 minutes supplémentaires et y ont résisté pour s'offrir la possibilité de prendre leur revanche sur 2014. L'Argentine s'était qualifiée pour la finale du mondial en battant les Oranje aux tirs au but. Rebelote en quarts de finale ce vendredi. Décidément...

Très triste après la rencontre, Louis Van Gaal a voulu rendre hommage à ses joueurs.

"Les joueurs se sont battus jusqu’à la dernière minute, ils ont tout laissé sur le terrain, je suis très fier d’eux. J’ai vraiment apprécié ce cycle en tant qu’entraîneur. C’est très douloureux de voir comment nous avons été éliminés. Je ne peux pas m’en vouloir, je pense que nous avons tout préparé. Mes joueurs se sont battus jusqu’au bout et sont morts dans le vestiaire (...) Ils ont tout donné"

Ensuite, le Batave a annoncé son départ de la tête de l'équipe.