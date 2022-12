Coupe du monde : Lionel Messi confirme bel et bien qu'il va boucler son dernier Mondial

C'est une information qui n'est pas une surprise mais qui fait bien mal au coeur au vu du talent et du génie de l'Argentin. Ainsi, cette nuit, après la qualification de l'Argentine pour la finale de la Coupe du monde obtenue face à la Croatie sur le score de 3 buts à 0, Lionel Messi a bien confirmé qu'il disputait son dernier Mondial. "La Pulga", auteur d'un but sur penalty et d'une passe décisive totalement incroyable pour Julian Alvarez, a confié auprès du média Olé qu'il allait achever son dernier Mondial, le cinquième, et il va pouvoir conclure son aventure en Coupe du monde par un titre avec sa sélection. Cela serait son plus grand sacre et Messi est obnubilé à l'idée de pouvoir enfin soulever le trophée doré. Mais avant de se concentrer sur la finale, il a donc bien confirmé auprès de tous les fans de football de la planète qu'on ne le reverrait plus dans une Coupe du monde.

Messi dispute son dernier Mondial

Alors que la question de savoir si Messi disputait son dernier Mondial lui a été posée, le septuple Ballon d'Or a répondu d'un : "Oui, sûrement oui. Il reste de nombreuses années avant la prochaine Coupe du monde et je ne pense pas que cela sera encore possible. Et finir comme ça, c'est le mieux." Il a ainsi tenu à mettre les choses au clair, même si on savait déjà qu'au vu de son âge (35 ans), on ne risquait pas de le revoir dans un Mondial.

Mais pour le génie argentin, l'occasion est désormais trop belle de pouvoir finir sur le plus beau titre de sa carrière et ça sera dimanche contre la France ou le Maroc. Quel que soit l'adversaire, Messi aura à coeur de marquer de son empreinte la finale et de guider les siens vers une troisième Coupe du monde pour la sélection de l'Albiceleste, la première depuis 1986 pour l'Argentine.