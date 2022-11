Coupe du monde : les compositions officielles de Brésil - Suisse

Gros choc entre le Brésil et la Suisse ce lundi après-midi du côté du Qatar. Après le nul totalement fou entre le Cameroun et la Serbie en début d'après-midi, la Seleção affronte la Nati pour ce qui s'annonce comme la grosse affiche du groupe G. Les deux sélections ont remporté leur premier match, avec un succès 2 buts à 0 pour le Brésil face à la Serbie suite à un doublé de Richarlison, alors que la Suisse a gagné sur la plus petite des marges face au Cameroun après une réalisation d'Embolo. La Nati est prête à réaliser un gros coup ce lundi après-midi face au grand favori de cette Coupe du monde 2022.

Le Brésil, qui va devoir composer sans Neymar, touché à la cheville face aux Aigles, espère bien l'emporter pour composter son billet en 8e de finale et imiter la France. La Seleção de Tite va avoir de gros arguments offensifs, avec notamment Richarlison, Raphinha ou encore Vinicius Jr et la Suisse devra compter sur son bloc bas, alors que la Nati sera au complet pour cette rencontre. Découvrez les compositions officielles ci-dessous.

Les compositions officielles

Le onze du Brésil : Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Paquetá; Raphinha, Richarlison, Vinicius

Le onze de la Suisse : Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Sow, Vargas, Embolo