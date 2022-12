Coupe du Monde : Les compositions officielles de la demi-finale Argentine - Croatie

Dans quelques minutes, nous saurons qui sera la première sélection de cette Coupe du Monde 2022 à se hisser jusqu'à la finale de ce Mondial. puisque l'Argentine défie la Croatie ce soir au Lusail Stadium. Et si l'Albiceleste reste sur une victoire pleine d'émotion face aux Pays-Bas en quarts de finale, que dire de celle des Croates, qui ont sorti le grand favori de cette compétition, à savoir le Brésil ?

Au tour précédent, chacune des deux sélections a validé son billet pour les demies aux tirs au but. Un exercice maitrisé de chaque côté, mais que chacune des équipes espèrera probablement éviter ce soir. Pour cette rencontre, Lionel Scaloni a dû revoir son onze suite notamment aux suspensions de Montiel et d'Acuna, et des pépins physiques de Papu Gomez et de Di Maria. En face, c'est du classique pour Zlatko Dalic, qui reconduit le même onze que face au Brésil, malgré les 120 minutes disputées.

Les compositions officielles :

Le onze de l'Argentine : E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Paredes, Fernandez - MacAllister - Messi, Alvarez

Le onze de la Croatie : Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic - Modric, Brozovic, Kovacic - Pasalic, Kramaric, Perisic