Lautaro Martinez, l’attaquant de l'Inter Milan et de l'Argentine, n’a pas vraiment apprécié les comparaisons faites par Kylian Mbappé concernant le football européen et sud-américain. L’attaquant français a fait monter la pression avant la Coupe du Monde en déclarant que le contingent européen aurait un avantage significatif sur ses rivaux au Qatar. Outre Lautaro, Emiliano Martinez, le portier argentin d'Aston Villa, a également critiqué les propos de la star française.



Mbappé, qui faisait partie des 23 champions du monde français en 2018, a suscité la controverse avec ses opinions sur les chances de l'Argentine et du Brésil en 2022. "L'Argentine n'a pas joué des matchs de grande qualité pour atteindre la Coupe du Monde", a-t-il déclaré à TNT Sports Brésil. "En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pourquoi, si vous regardez les dernières Coupes du Monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent."

« Des propos injustes » de Mbappé

Des propos qui sont donc arrivés aux oreilles des Argentins. Lautaro a exprimé son désaccord dans un entretien à TyC Sports. "La plupart de ceux d'entre nous qui ont été appelés sont en Europe et chaque jour, même chaque entraînement, vous vous mesurez à eux, a-t-il lâché. C'est pourquoi je dirai que nous nous sentons bien et que nous travaillons sur les idées que l'entraîneur nous demande. Nous sommes heureux de la façon dont cela fonctionne et de ce que nous faisons sur le terrain. J'ai vu ce que [Mbappé] a dit, mais l'Argentine et le Brésil ont des joueurs de grande qualité et de grand talent. Le Brésil, tout comme nous, a la plupart de ses joueurs en Europe. Je pense que ce n’est pas juste de sa part de tenir de tels propos"



Martinez est d'accord avec son compatriote pour dire que Mbappé était totalement hors-sujet quand il a livré son point de vue. "La Bolivie à La Paz, l'Équateur avec une chaleur de 30 degrés Celsius, la Colombie où vous ne pouvez même pas respirer... Ils (en Europe) jouent toujours sur des terrains parfaits et n'ont aucune idée de ce qu'est l'Amérique du Sud, a martelé le portier de Villa. Chaque fois que vous voyagez avec l'équipe nationale, vous avez deux jours d'aller et retour, vous êtes épuisé et vous ne pouvez pas beaucoup vous entraîner. Quand un joueur anglais va s'entraîner, il est sur le terrain dans une demi-heure. Qu'ils aillent en Bolivie, en Colombie, en Équateur et qu'ils voient si c'est aussi facile."