La France et le Maroc seront opposés mercredi soir en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Les Bleus se sont qualifiés pour le dernier carré en s'imposant contre l'Angleterre (1-2) samedi soir tandis que le Maroc a battu le Portugal (1-0) plus tôt dans la journée. Les deux matchs ont fait jaser à propos de l'arbitrage. Les Portugais se sont estimés lésés avec la nomination d'un arbitre argentin tandis que les Anglais ont estimé que le Brésilien au sifflet de la rencontre avait avantagé l'équipe de France sur plusieurs faits de jeu. Une bien triste manière de quitter la compétition pour les deux sélections. De leur côté, Français et Marocains connaissent désormais celui qui sera au sifflet de leur affrontement en demi-finale.

Un Mexicain au sifflet

Ce lundi, la FIFA a dévoilé l'arbitre de la rencontre. Les Bleus et les Lions de l'Atlas seront arbitrés par le Mexicain César Ramos. Ce dernier officiera pour la quatrième fois depuis le début de la compétition après Tunisie-Danemark, Belgique-Maroc et Portugal-Suisse. Il a donc laissé un bon souvenir aux Marocains puisqu'ils s'étaient imposés face aux Diables Rouges contre toute attente. Lors de ces trois rencontres, César Ramos a eu la main relativement douce avec sept cartons jaunes distribués (trois lors de Tunisie-Danemark, deux lors des autres rencontres). Il avait aussi arbitré trois matchs de Coupe du Monde en Russie lors du mondial 2018.