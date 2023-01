Coupe du Monde : l'anecdote de Leandro Paredes sur la nuit avant la finale

Il y a un mois, l'Argentine a remporté sa troisième Coupe du Monde en battant l'équipe de France aux tirs au but lors d'une finale épique. Très solides durant l'intégralité de la compétition, les Argentins ont aussi fait preuve d'une abnégation sans égal. Le symbole de celle-ci est probablement Leandro Paredes. Le milieu de terrain de la Juventus n'arrête jamais de harceler le porteur du ballon et de se montrer très agressif dans ses interventions. S'il est souvent mis en lumière pour son style caractéristique de joueur dur sur l'homme, il sait aussi se montrer tendre, comme lorsqu'il se remémore d'une anecdote de la veille de la finale du Mondial.

"Il y a une très bonne et très belle anecdote de cette nuit-là, s’est remémoré le milieu de la Juventus Turin. Nous faisions presque toujours la même chose: après le dîner, nous nous retrouvions pour jouer aux cartes, puis nous allions nous coucher vers 1 heure du matin. Quand nous avons fini de faire ce que nous faisons toujours, avec Gio Lo Celso et Rodri De Paul, nous avons décidé d'aller dans la salle des équipements pour voir s'il restait des coéquipiers ou des intendants et il n'y avait personne. Nous nous sommes ensuite assis tous les trois dans un fauteuil, a confié l’ancien Parisien à la chaîne de télévision argentine TyC Sports. Nous avons mis de la musique, Gio a allumé une bougie et a dit: ‘Faisons un vœu. Le vœu de tous les trois était sûrement le même et après cela, nous savions qu'il était impossible pour nous de perdre cette finale."