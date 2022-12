Coupe du monde : l'agent de Didier Deschamps met les choses au clair au sujet de l'avenir du sélectionneur

Didier Deschamps sera-t-il toujours le sélectionneur de l'équipe de France dans quelques semaines ou non ? La question est sur toutes les lèvres des supporters de l'équipe de France depuis la finale perdue par les Bleus hier soir face à l'Argentine en Coupe du monde. Tandis que la France est passée très proche d'un doublé inédit depuis le Brésil en 1962, l'Argentine a finalement remporté le titre au terme de la séance des tirs au but (3-3, 4 TAB à 2). Un scénario cruel pour des Bleus revenus deux fois au score grâce à un Kylian Mbappé éblouissant et auteur d'un triplé. Au lendemain de cette défaite, la France fait grise mine mais désormais, il va falloir prendre du temps pour chaque joueur afin d'oublier cette immense déception. Et aussi à Didier Deschamps, passé proche d'empocher sa troisième Coupe du monde après 1998 comme joueur et 2018 comme sélectionneur.

Bernès évoque l'avenir de Deschamps

Forcément, celui qui est sélectionneur de l'équipe de France depuis 2012 pourrait décider de tirer le rideau sur sa magnifique aventure avec les Bleus, lui qui a obtenu le privilège d'avoir le choix de continuer ou non. Ayant rempli l'objectif d'aller au minimum en demi-finale, Deschamps a vu son président Noël Le Graët assurer qu'il aurait le choix de décider s'il veut continuer ou non. Mais après cette terrible défaite en finale, "DD" pourrait bien décider de mettre un terme à son aventure de sélectionneur. N'ayant pas voulu s'exprimer à chaud quelques minutes après le revers en finale, il a vu son agent Jean-Pierre Bernès prendre la parole ce lundi sur RMC. Bernès a ainsi assuré que Deschamps allait prendre quelques jours pour se reposer, avant de voir le président de la FFF début janvier comme cela était convenu. Et l'agent du sélectionneur des Bleus a bien rappelé que la décision de continuer ou non était propre à Deschamps.