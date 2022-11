Coupe du Monde : "Il n'y a pas de justice" selon Carlos Queiroz

Ce mardi soir, l'Iran a été battu par les Etats-Unis lors d'un match capital pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. S'il leur suffisait d'un match nul, les joueurs de Carlos Queiroz n'ont jamais réussi à prendre le dessus sur leurs adversaires. Malgré leur victoire contre le Pays de Galles, l'Iran est donc éliminé de la compétition. L'entraîneur portugais de l'Iran était très triste et déçu de l'élimination de sa sélection après la rencontre. Il a aussi souhaité bon vent aux Etats-Unis.

"La première période a été américaine, ils ont bien mieux commencé que nous, ils étaient plus rapides, avaient un meilleur contrôle du jeu. Ils méritaient de marquer, aucun doute là-dessus. La seconde période, c'est l'inverse. On est revenu fort. On leur a fermé les espaces, on les a ralentis petit à petit et on s'est procuré des occasions, plus que les États-Unis n'en avaient eu en première période. Mais malheureusement, en football, l'équipe qui ne marque pas est punie. C'est simple, l'équipe qui a marqué en première période mérite de gagner. Nous n'avons pas marqué et nous sommes punis. En football, il n'y a pas de justice, félicitations aux États-Unis et bonne chance à eux pour les huitièmes de finale."