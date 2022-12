Coupe du Monde : Ibrahima Konaté et Raphaël Varane touchés par un virus

En début de semaine, Upamecano et Rabiot étaient touchés par un virus. Ils avaient donc dû déclarer forfait pour la demi-finale entre l’équipe de France et le Maroc, mercredi soir (2-0). En ce vendredi, on apprend que deux nouveaux Bleus seraient touchés par les mêmes symptômes. Il s’agirait des défenseurs Raphaël Varane et Ibrahima Konaté. D’après les informations de RMC Sport, leur situation « n'est pas alarmante mais le staff va surveiller de très près leur état de santé. »

Ce double coup de froid qui vient d’abattre sur l’équipe de Didier Deschamps a pourtant de quoi inquiéter alors que l’équipe de France se prépare à affronter l’Argentine en finale de la Coupe du Monde (dimanche, 16h00). Une séance d’entrainement est prévue ce vendredi soir (16h00, heure française) et nous devrions en savoir davantage sur l’état de forme de Raphaël Varane et Ibrahima Konaté. À noter qu’aucun test lié au Covid-19 n’aurait encore été effectué. Concernant Upamecano et Rabiot, ils se sont entraînés normalement la veille et tout semble indiquer qu’ils seront disponibles pour la grande rencontre face aux coéquipiers de Lionel Messi.