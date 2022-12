Coupe du Monde : Harry Kane évoque le quart contre la France : "Cela va être difficile"

Ce dimanche soir, l'Angleterre a surclassé le Sénégal (3-0) et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Elle affrontera l'équipe de France, vainqueur un peu plus tôt dans la journée de la Pologne sur le score de 3-1. L'affrontement entre les Three Lions et les Bleus aura lieu samedi soir, à 20h00, et vaudra le détour.

Lors de la victoire des Britanniques contre les Lions de la Teranga, Harry Kane a retrouvé le chemin des filets. C'est son premier but lors de ce Mondial et il faudra compter sur lui pour la suite, et notamment pour le duel face aux Bleus. Après la rencontre, l'attaquant des Spurs de Tottenham a réagi à ce futur quart de finale, et a évoqué le match contre le Sénégal.